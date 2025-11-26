Cupra Terramar Supreme ile Impulse Arasındaki Farklar

Cupra Terramar, Türkiye’de Aralık 2024 itibarıyla satışa sunulan kompakt SUV modelidir. Her iki paket de aynı 1.5 eTSI mild hybrid (mHEV) 150 PS motor ve 7 ileri DSG otomatik şanzımanla gelir (FWD çekiş). Temel farklar, Supreme’in daha premium ve konfor odaklı donanımlara sahip olmasıdır. Impulse giriş seviyesi olarak temel ihtiyaçları karşılar, Supreme ise orta seviye konforu artırır.

Fiyat ve Genel Karşılaştırma

Özellik

Impulse

Supreme

Fiyat (TL)

2.901.000

3.556.000

Hedef Kullanıcı

Temel konfor arayanlar

Premium iç mekan ve teknoloji sevenler

Yakıt Tüketimi (WLTP)

6.1-6.6 l/100 km

6.1-6.6 l/100 km

Performans

0-100 km/s: 9.8 sn, 205 km/s max

Aynı (motor aynı)

Detaylı Farklar (Kategorilere Göre)

Aşağıda, her iki paketin standart özelliklerini karşılaştırdım. Impulse’ta belirtilmeyenler Supreme’e özgüdür. Ortak özellikler: 12.9 inç multimedya ekranı, 10.25 inç dijital gösterge, 3 bölgeli klima, LED farlar, adaptif hız sabitleyici, kablosuz Apple CarPlay/Android Auto, arka park sensörü ve 5 yıldız Euro NCAP güvenlik.

Dış Tasarım ve Jantlar:

Impulse: 18 inç alaşım jantlar, standart gövde rengi seçenekleri (Midnight Black, Desire Red vb.), temel aerodinamik tamponlar.

Supreme: 19 inç jantlar (daha sportif görünüm), panoramik sunroof (opsiyonel +200.000 TL), krom aksanlar ve surround view 360° kamera (önden/arkadan/yan görüş).

İç Mekan ve Konfor:

Impulse: Kumaş/kaymaz döşeme, manuel ayarlanabilir koltuklar, temel direksiyon (dijital gösterge entegrasyonu).

Supreme: Deri/kumaş karışımı döşeme (Seaqual geri dönüştürülmüş malzeme), ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu (bellekli), kablosuz telefon şarjı, premium ambiyans aydınlatma (64 renk).

Multimedya ve Teknoloji:

Impulse: Standart ses sistemi, Bluetooth bağlantı, temel navigasyon.

Supreme: Gelişmiş Sennheiser ses sistemi (opsiyonel), head-up display (HUD) entegrasyonu, artırılmış gerçeklik navigasyon (AR), daha hızlı işlemci (Qualcomm tabanlı).

Sürüş ve Güvenlik:

Impulse: Temel şerit takip asistanı, acil frenleme (AEB), yaya algılama, arka trafik uyarısı.

Supreme: Gelişmiş adaptif cruise control (stop-go), trafik sıkışıklık asistanı, kör nokta uyarısı (standart), lastik basınç izleme (TPMS) ile entegre.

Bagaj ve Pratiklik:

Her ikisinde de 540-1.630 litre bagaj hacmi (arka koltuklar katlanınca), kaydırılabilir arka koltuklar. Supreme’te bagaj açma sensörü (ayak hareketi) standart.