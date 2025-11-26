Cupra terramar paketleri neler?

Türkiye pazarında üç ana donanım paketi mevcut: Impulse, Supreme ve VZ-Line. Bu paketler, konfor odaklı (Impulse ve Supreme) ile performans odaklı (VZ-Line) olarak ayrılıyor. Fiyatlar, Kasım 2025 itibarıyla güncel olup, ÖTV, KDV ve MTV dahil anahtar teslim tutarlarıdır. Lansman fiyatları sonrası zamlar olmuş; resmi Cupra Türkiye sitesinden (cupraofficial.com.tr) en güncel listeyi kontrol edin.

Paket Karşılaştırması ve Fiyatlar

Aşağıdaki tablo, paketleri motor, fiyat ve temel farklarla özetliyor (tüm paketlerde 7 ileri DSG şanzıman, LED farlar, 12.9 inç multimedya ekranı, 10.25 inç dijital gösterge ve 3 bölgeli klima standart).

Paket

Motor ve Performans

Fiyat (TL, Kasım 2025)

Temel Özellikler ve Farklar

Impulse

1.5 eTSI 150 PS Hibrit (mHEV), FWD

2.901.000

Giriş seviyesi: 18 inç jantlar, kumaş/kaymaz döşeme, adaptif hız sabitleyici, arka park sensörü, kablosuz Apple CarPlay/Android Auto. Konfor odaklı, temel güvenlik paketi. Bagaj hacmi: 540-1.630 litre.

Supreme

1.5 eTSI 150 PS Hibrit (mHEV), FWD

3.556.000

Orta seviye: 19 inç jantlar, deri/kumaş karışımı döşeme, ısıtmalı ön koltuklar, panoramik sunroof (opsiyonel), surround view kamera, kablosuz şarj. Daha premium iç mekan, gelişmiş multimedya.

VZ-Line

1.5 eTSI 150 PS Hibrit (mHEV), FWD

4.126.000

Üst seviye, sportif: 20 inç jantlar, bucket tip spor koltuklar (bordo deri), Dinamik Şasi Kontrolü (DCC), Matrix LED farlar, performans frenleri (Akebono opsiyonel), head-up display. Virajlı yollarda daha dinamik sürüş, bakır aksanlar.

Yakıt Tüketimi ve Emisyon: Tüm paketlerde WLTP’ye göre 6.1-6.6 l/100 km (hibrit modda daha düşük), CO2 emisyonu 139-152 g/km.

Opsiyonel Paketler: Tüm seviyelerde panoramik sunroof (+200.000 TL civarı), premium ses sistemi (Sennheiser), deri paket ve özel renkler (ek ücretli). PHEV versiyonu (272 PS, 100+ km elektrik menzili) 2025 sonbaharında gelecek ve fiyatı 4.5 milyon TL+’dan başlayacak.

Güvenlik: 5 yıldız Euro NCAP, standart şerit takip, acil frenleme ve yaya algılama.

Genel Özellikler

Tasarım: Agresif ön tampon, LED stop lambaları, Cupra logosu. Renk seçenekleri: Midnight Black, Desire Red, Graphene Grey.

İç Mekan: Sürücü odaklı kokpit, 642 litre bagaj (arka koltuklar katlandığında 1.630 litre). Arka koltuklar kaydırılabilir.

Sürüş: Sert süspansiyon, 0-100 km/s 9.8 saniye (150 PS). Opsiyonel 4×4 (2.0 TSI’da) ve adaptif süspansiyon.

Garanti: 5 yıl/150.000 km.