CUPRA Terramar 2026 Şubat ayı fiyatları netleşti

Tüm fiyatlar ÖTV, KDV ve MTV dahil; trafik sigortası hariç. Opsiyonel donanımlar (metalik renk +17.500 TL, özel renk +35.000 TL, mat renk +97.000 TL gibi) ekstra ücretli ve noter/ÖTV matrahı etkileyebilir. Fiyatlar stoklarla sınırlı, sipariş anında geçerli olan uygulanır.Cupra Terramar (tüm versiyonlar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG – Benzinli/Hafif Hibrit mHEV, SUV):

  • Impulse
    Noter Harcı Hariç: 3.116.000 TL
    Noter Harcı Dahil Anahtar Teslim: 3.121.170 TL
    (Detay: Net 1.360.545 TL + ÖTV 1.224.490 TL + KDV 517.007 TL + MTV 6.014 TL + Noter 5.170 TL + Resmi bedeller 3.609 TL + Hizmet 4.335 TL)
  • Supreme
    Noter Harcı Hariç: 3.666.000 TL
    Noter Harcı Dahil Anahtar Teslim: 3.672.087 TL
    (Detay: Net 1.601.773 TL + ÖTV 1.441.595 TL + KDV 608.674 TL + MTV 6.014 TL + Noter 6.087 TL + Resmi bedeller 3.609 TL + Hizmet 4.335 TL)
  • VZ-Line
    Noter Harcı Hariç: 4.253.000 TL
    Noter Harcı Dahil Anahtar Teslim: 4.260.065 TL
    (Detay: Net 1.766.267 TL + ÖTV 1.766.267 TL + KDV 706.507 TL + MTV 6.014 TL + Noter 7.065 TL + Resmi bedeller 3.609 TL + Hizmet 4.335 TL)
