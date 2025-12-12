Cupra formenter: Supreme ve VZ-Line Paketleri Arasındaki Farklar

Cupra formenter: Supreme ve VZ-Line Paketleri Arasındaki Farkları neler?

Cupra Formentor, 2025 model yılında Türkiye’de dört ana donanım paketiyle sunuluyor: Impulse (giriş seviyesi), Supreme (orta-üst seviye), VZ-Line (sportif ve premium odaklı) ve VZ (en üst performans seviyesi).

Supreme ise daha konfor ve teknoloji odaklı bir paket. Bu iki paket arasındaki farklar, donanım, performans, tasarım ve fiyat açısından belirginleşiyor.

Aşağıda, 2025 Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG motoru baz alınarak (bu motor her iki pakette de mevcut) ana farkları özetliyorum. Veriler, resmi Cupra Türkiye fiyat listesi ve incelemelere dayanıyor. Not: Fiyatlar Aralık 2025 itibarıyla kampanyasız liste fiyatları; bayi ve vergi değişkenlik gösterebilir.

1. Fiyat Farkı

Supreme: 2.926.000 TL

VZ-Line: 3.326.000 TL (yaklaşık 400.000 TL daha pahalı)

Yorum: VZ-Line, sportif ekstralara ve premium detaylara odaklandığı için premium bir fark ödeniyor. Kampanyalarla (örneğin, 2.930.000 TL’ye VZ-Line indirimli alınabiliyor).

2. Tasarım ve Dış Görünüm Farkları

Supreme:

Standart LED farlar (Matrix LED opsiyonel).

18 inç alaşım jantlar.

Klasik Formentor ızgarası ve tamponlar (daha sade, günlük kullanım odaklı).

Renk seçenekleri: Graphene Gri, Midnight Siyah gibi standart tonlar.

VZ-Line:

Matrix LED farlar (adaptif, karanlıkta daha iyi aydınlatma ve dinamik sinyaller) standart.

19 inç özel alaşım jantlar (sportif tasarım, bakır/siyah detaylar).

Sportif dış aynalar ve spoiler (daha agresif coupe-SUV silueti, VZ serisine benzer).

Bakır renkli aksanlar (ızgara, difüzör ve jantlarda) – Formentor’un ikonik “sportif şıklık” imajını güçlendirir.

Yorum: VZ-Line, aracın “sportif line” havasını daha belirgin kılıyor; Supreme ise daha understated (sade) bir görünüm sunuyor.

3. İç Mekan ve Konfor Farkları

Supreme:

12 inç dijital kokpit ve 12.9 inç multimedya ekranı (Apple CarPlay/Android Auto kablosuz).

Kumaş/spor koltuklar (ısıtmalı ön koltuklar).

Çift zon klima, kablosuz şarj, USB-C portlar.

Standart ses sistemi (10 hoparlör).

VZ-Line:

Sennheiser premium ses sistemi (12 hoparlör, 340W – daha net ve basslı ses).

Deri/Alcantara karışımı spor koltuklar (daha iyi yan destek, Cupra logolu, opsiyonel masaj/ısıtma).

Panoramik açılır tavan (opsiyonel ama pakete entegre edilebiliyor).

İç ambiyans aydınlatması (çok renkli, bakır detaylı).

Ekstra: Akıllı Otomatik Park Asistanı ve 360° kamera standart.

Yorum: VZ-Line iç mekanı daha lüks ve sürücü odaklı hale getiriyor; Supreme yeterli konfor sunuyor ama “premium dokunuş” eksik.

4. Performans ve Sürüş Farkları

Her iki pakette de 1.5 eTSI mHEV 150 PS motor (mild hybrid, 250 Nm tork, 7 ileri DSG otomatik şanzıman) aynı: 0-100 km/s 9.0 sn, maks. hız 210 km/s, ortalama tüketim 5.8 L/100 km.

Supreme:

Standart süspansiyon (bağımsız, konforlu).

Temel adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı.

VZ-Line:

Dinamik Şasi Kontrolü (DCC) (süspansiyonu modlara göre ayarlar: Comfort/Sport/Cupra – daha sportif yol tutuş).

Cupra modu (gaz tepkisi ve direksiyon ağırlığı artar, egzoz sesi daha agresif).

Gelişmiş sürücü asistanları (yorgunluk algılama, adaptif cruise control).

Yorum: Performans motoru aynı olsa da VZ-Line, sürüşü daha dinamik ve eğlenceli kılıyor. Supreme günlük kullanım için yeterli.

5. Güvenlik ve Teknoloji Farkları

Ortak Özellikler: 7 hava yastığı, ESP, acil fren asistanı, yaya algılama.

Supreme: Temel paket (park sensörleri, geri görüş kamerası).

VZ-Line: Üst düzey paket – Top View kamera, kör nokta uyarısı, trafik işareti tanıma, otonom acil manevra asistanı.

Yorum: VZ-Line, Euro NCAP 5 yıldızını daha kapsamlı teknolojilerle destekliyor.

Hangi Paketi Seçmeli?

Supreme’i seçin eğer: Bütçe odaklıysanız, günlük konfor ve verimlilik ön plandaysa (şehir içi/uzun yol dengesi). Fiyat/performans oranı yüksek.

VZ-Line’ı seçin eğer: Sportif tasarım, premium iç mekan ve gelişmiş sürüş dinamikleri istiyorsanız. Formentor’un “coupé-SUV”

Genel Tavsiye: Test sürüşü yapın; VZ-Line’ın sportifliği fark yaratıyor. Üst seviye için VZ (333 PS, 5.996.000 TL) bakabilirsiniz.