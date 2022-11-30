Corolla Passion X-Pack ile Toyota safety Sense geliyor

Toyota Corolla’nın en dolu paketi olan Passion X-Pack’e Toyota safety Sense özellikleri ile hangi güvenlik önlemleri geldiğine bakalım.

Güvenlik kategorisine baktığımızda Passion X-Pack paketi ile;

Akıllı şerit takibi

Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem

Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB)

Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (Tüm Hızlarda)

Yukarıda yazan Toyota Safety Sense paketine Passion X-Pack versiyonlarında standart olarak gelmektedir. Flame paketlere ise opsiyonel seçeneği konulmuş. Flame almak istiyorsanız ekstradan ücret vererek Toyota Safety Sense özelliklerine sahip olabilirsiniz.

Aşağıdaki fiyatlar 2022 Kasım ayı fiyatlarıdır.

1.5 Flame X-Pack Multidrive S 783.400 TL

1.5 Passion X-Pack Multidrive S 847.550 TL