Araba Haberleri

Corolla Passion X-Pack ile Toyota safety Sense geliyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji30 Kasım 2022
0 Bir dakikadan az

Toyota Corolla’nın en dolu paketi olan Passion X-Pack’e Toyota safety Sense özellikleri ile hangi güvenlik önlemleri geldiğine bakalım.

Güvenlik kategorisine baktığımızda Passion X-Pack paketi ile;

  • Akıllı şerit takibi
  • Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem
  • Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB)
  • Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (Tüm Hızlarda)

Yukarıda yazan Toyota Safety Sense paketine Passion X-Pack versiyonlarında standart olarak gelmektedir. Flame paketlere ise opsiyonel seçeneği konulmuş. Flame almak istiyorsanız ekstradan ücret vererek Toyota Safety Sense özelliklerine sahip olabilirsiniz.

Aşağıdaki fiyatlar 2022 Kasım ayı fiyatlarıdır.

1.5 Flame X-Pack Multidrive S 783.400 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S 847.550 TL

Etiketler
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji30 Kasım 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Kafası karışan gelsin: Corolla en dolu paket hangisi?

30 Kasım 2022

Düşüş var: 5 ay sonra Hyundai i10 fiyatlarına bakalım istedik

29 Kasım 2022

Hyundai IONIQ 5 teknoloji donanımı efsane

15 Kasım 2022

Hyundai IONIQ 5 şarj süresi ile dikkatleri üzerine çekti

12 Kasım 2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu