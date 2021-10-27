Clio 5 icon gizli özellikleri açtırınca bakın neler geliyor

Bu yazımızda sizlere Clio 5 İcon gizli özellikleri açtırdığınızda hangi ek özelliklere sahip olduğunuzdan bahsetmek istiyoruz.

Bildiğiniz üzere Clio 5 modellerinde en üst donanım İcon’dur. Fabrika çıkışında aşağıda yazacağımız özellikler aktif olarak gelmemektedir. Siz ekstradan cihaz bağlatarak bu özellikleri açtırabiliyorsunuz.

1. Alarm özelliği

Bu özelliği açtırdığınızda arabanız kilitli durumdayken herhangi bir şekilde zorla arabaya girilmeyi algıladığı anda araba uzun farklarının sürekli açıp kapatarak sizi uyarmaktadır. 15 saniye ile uzun farkları açıp kapatarak uyarmaktadır. Korna ile sesli uyarısı bulunmuyor.

2. Clio 5 kumandadan cam indirme

Fabrika çıkışı aldığınız zaman arabada hali hazırda 4 cam kaldırma özelliği bulunmaktadır. Fakat camları indirme özelliği açık değil. Gizli özelliği açtırdığınız zaman kumandadan kapı açma düğmesine 2 kez arka arkaya bastığınızda 4 cam otomatik olarak açılmaktadır.

3. Açılış animasyonu değiştirme

Kontağı açtığınız zaman multimedya ekranının RS versiyonu gibi açılmaktadır.

4. Kablosuz ağ aktif etme

Bu özelliği açtırdığınız zaman Android auto özelliği aktif olacaktır.

5. Otoban sinyali süresi ayarlama

Sinyal koluna tıkladığınızda 1 saniye, 3 saniye ve 5 saniye seçenekleri aktif olmaktadır.

6. Sürüş moduna Comfort ekleme

Sürüş modları arasına comfort sürüş modu gelmektedir.

7. Gösterge paneline motor sıcaklığını ekleme

Gösterge paneline motor suyu sıcaklığı gelmektedir. Gayet güzel gözüken bir özelliktir.

8. Gösterge paneline park sensörü görüntüsü ekleme

Geri vitese taktığınızda hız göstergesinin altında arka park sensörü görüntüsü çıkmaktadır. Engel algıladığı zaman bu ekrandan hangi yönde engel olduğunu görebilirsiniz.