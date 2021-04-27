Clio 4 dışarıdan otomatik camları kapatma özelliği

Bu yazımızda sizlere Clio 4 modellerinde otomatik cam kapatma olup olmadığı konusunda bilgi vermek istiyoruz. Bildiğiniz üzere Clio 4 araçlarda tam donanımlı araç paketi İcon’dur. İcon paketine sahip arabalarda bile maalesef otomatik cam kapatma özelliği bulunmamaktadır.

İnternette araştırma yaptığınızda camları dışarıdan otomatik kapanan araçları göreceksiniz. Bu araçlarda cam kapatma modülü bulunmaktadır. Ekstradan sol şoför kapısına takılan bir elektronik parça ile camlar kapanmaktadır.

Tabi bu modülü takmak için teknik bilginiz ve eliniz yatkın olması gerekmektedir. Ücretli olarak taktırabileceğiniz ustalar internette bulabilirsiniz.

Cam modülü ve işçilik hakkında bilgi maalesef bulamadık. Bu yazımızı okuyan ziyaretçilerimiz arasında Clio 4 araca sahip olan ve cam kapatma modülü taktıran varsa bize yorum yazarak bilgilendirebilirse çok memnun oluruz.