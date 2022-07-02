CARBİT AİR PLAY şifre sorunu

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Soru: Merhabalar. 2022 model Joy paket Clio 5 aracım mevcuttur. Aracımda Necvox 9.7 inçlik ekran bulunmaktadır. Kablodan easyconnect ile bağlantı oluyor. Fakat kablosuz olarak airplay dediğimde CARBİT AİR PLAY şifresi sormaktadır. Bu konuda hakkında desteklerinizi bekliyorum.