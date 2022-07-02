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CARBİT AİR PLAY şifre sorunu

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Temmuz 2022
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Soru: Merhabalar. 2022 model Joy paket Clio 5 aracım mevcuttur. Aracımda Necvox 9.7 inçlik ekran bulunmaktadır. Kablodan easyconnect ile bağlantı oluyor. Fakat kablosuz olarak airplay dediğimde CARBİT AİR PLAY şifresi sormaktadır. Bu konuda hakkında desteklerinizi bekliyorum.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Temmuz 2022
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Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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