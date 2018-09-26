Arabam paslandı! Pasları gidermenin yöntemleri

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Bir arabaya sahip olan tüm insanlar, arabaların bakımlarına ve görünüşlerine dikkat ederler. Kimse arabasının hasar görmesini istemez.

Ancak zaman geçtikçe belli sebepler dolayısıyla istenmeyen durumlarla karşılaşmak kaçınılmaz olabilir. Bu can sıkıcı durumlardan birisi de arabada oluşan pastır. Pas; metallerin, özellikle demirin nemli ve karbondioksitli havada meydana getirdiği oksitli, hidroksitli ve karbonatlı bileşiklerinin bir karışımıdır. Paslanma yalnızca metal yüzeylerde değil, birçok başka yüzeyde de oluşabilen kimyasal bir değişimdir. Genelde su ve hava ile temas ya da nemli hava şartları pası oluşturur. Paslanmış yüzeyler, temizlenmediği takdirde bulunduğu yeri çürüterek büyük bir hasara sebep olabileceğinden pas geç kalınmadan temizlenmelidir.

Pası Gidermek

Pas giderici kimyasallar, pas temizliğinde en iyi sonucu veren ürünlerdir. Bunlar sprey veya macun şeklinde olabilir ve bu ürünleri çeşitli yapı marketler veya süpermarketlerde kolaylıkla bulmak mümkündür. Bu maddeleri kullanım kurallarına göre uygulamak pasın giderilmesinde etkili olacaktır. Kimyasal ürünler kullanılırken, pasın ve metalin niteliği göz önünde bulundurularak işlem yapılması önemlidir. Sprey formunda satılan pas sökücülerin çoğu pas gevşetici özellik taşıdığından, yoğun pası temizlemekte işe yaramayacaktır. Bu spreyler genellikle sıkışmış cıvatalar, kapı kilitleri, araba-motosiklet parçaları gibi daha küçük alanlarda kullanılır. Yoğun pas sökme işlemi için en etkili ürünler, konsantre pas sökücüler olacaktır.

Doğal Yöntemlerle Pası Gidermek

Dışarıdan alınan kimyasalları kullanmak yerine doğal yöntemlerle pası yok etmek de mümkün. Bu yöntemleri özellikle araba parçaları gibi küçük yüzeylerde kullanmak daha etkili sonuç verecektir. Sirke, pas sökmede en çok kullanılan maddelerden birisidir. Paslı parça, sirkeli suyun konulduğu kabın içinde bekletilerek pas giderilir. Aynı şekilde sert bir sünger yardımıyla yüzeyi sirkeyle ovma işlemi yapılabilir.

Paslı yüzeyin üzerinde tuz ve limonu birleştirmek de oldukça etkili olan en eski doğal pas sökücü asit üretme yöntemidir. Bu birleşimin sonucunda çok güçlü bir asit meydana geldiğinden karışımın ufak miktarlarda üretilmesine ve uygulanmasına dikkat edilmelidir. Bu yöntemler kullanıldıktan sonra pas oluşumunun tekrarlama olasılığı yüksek olduğundan işlem bittiğinde yüzey sıcak suyla durulanmalı ve kurulanmalıdır. Daha sonra ince bir yağ ile silinip kurulama yapılması durumunda yüzey pastan arındırılmış olacaktır.