Araba Nasıl Yıkanmalı?

Araç temizliği yapılırken dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunuyor. Aracı temizlerken günün saati, yıkamak için uygun alan belirlenmesi, aracı temizlerken kullanılacak malzemeler ve aracın ne şekilde temizleneceği gibi faktörler otomobil yıkanmasında öne çıkıyor.

Araç Günün Hangi Saati Temizlenmeli?

Otomobilin dış yüzeyinde izler kalmaması için yıkamadan önce günün saatinin iyi ayarlanması önem arz ediyor. Güneşin tam tepede olduğu saat aracın yıkanması için önerilen bir zaman değildir. Bu sebeple, sabahın erken saatleri yahut akşam saatleri otomobil yıkamak için en ideal zamanlardır.

Otomobil Yıkamak İçin Uygun Alan Belirlenmesi

Otomobil yıkamadan evvel geniş bir alan tercih edilmeli ve mümkün olduğunca çevre temizliğine özen gösterilmeli. Bu nedenle, en uygun alan olarak uygun bir oto yıkamacı tercih edilmelidir.

Kullanılacak Malzeme Seçimi

Otomobil yıkanırken malzeme seçiminde dikkatli olunmalı, aracın dış yüzeyine zarar verecek ürünler (bulaşık deterjanı vs.) kullanılmamalıdır. Bu nedenle, araç temizliğinde asit muhteva eden veya cilalı şampuanlar alınmalı, uygun bir hortum ve aracın dış yüzeyine zarar vermeyecek bir sünger kullanılmalıdır.

Otomobil Yıkanırken İzlenecek Adımlar

Araç yıkamadan önce uygun bir yer bulunduğunda ve malzemeler temin edildikten sonra aracın ne şekilde temizleneceği konusu öne çıkıyor. İlk olarak, aracın tamamı ılık suyla yıkanmalı ve varsa kuş pisliği, çamur izi gibi lekeler temizlenmelidir.

Sonrasında, kova içerisinde ortalama bir kapak kadar şampuan köpürtülerek araç süngeriyle yıkanmalı ve araç kurulanmalıdır. Araç kurulanırken bez seçimine de özen gösterilmelidir. Aracın üzerinde lekeler kalmaması için sarı bez olarak bilinen ve sentetik güderi adı verilen bezler tercih edilebilir. Araç yıkandıktan ve kurulandıktan sonra arzu edilirse cilalanabilir.

Diğer yandan, aracın dış yüzeyi kadar iç temizliğine de önem verilmelidir. Bu sebeple, otomobil yıkamaya başlamadan önce paspaslar çıkarılmalı ve mümkünse yıkanmalı, sonrasında aracın içi elektrikli süpürge yardımıyla temizlenmeli ve araç içindeki tozlar nemli bir bezle silinmelidir.

Koltuk temizliğinde ise araçlar için özel olarak üretilen temizlik malzemeleri tercih edilmelidir. Son olarak, ev temizliği için üretilen kimyasal temizlik maddelerinin otomobil yıkama için önerilmediği bilinmelidir.