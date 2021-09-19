Araba 1 ayda 1 litre civarında su eksiltiyor

Bir ziyaretçimiz başından geçen bir sorunu bizlere çözüm yöntemi ile yazmış. Sitemize ekleyerek başka kişilerinden yararlanmasını istiyoruz.

Gelen yazı şu şekilde;

Merhabalar. Yeni bir araba aldım. Yaklaşık 1 ayda hemen hemen 1 Litreden fazla su eksiltmeye başladı. Birkaç ustaya götürdüğümde silindir bloğu çatlağı veya conta yakmış olabilir diye yorum yaptılar. Ustanın söylediklerini yaptırmaya kalksam büyük bir meblağ çıkacaktı. Daha sonra son bir üstaya gittim ve ustanın kesinlikle su eksiltmesinin kapak contası yada silindirden olmayacağını söyledi. Su flanşlarında sızın olabileceğini söyledi. Ustanın dediği gibi çıktı ve sızıntı yapan flanşı değiştererek sorun halledildi.

Sizlerde böyle bir sorun olursa bu yazdıklarım size fayda sağlayacaktır.