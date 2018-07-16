AFL far sistemi nedir, ne işe yarar? Parasını hak ediyor mu?

Bir ziyaretçimiz sıfır Opel araba aldığını, AFL far sistemi için iyi bir para verdiğini, iyi yada kötü mü yaptığını ve AFL far sisteminin ne olduğu konusunda detaylı bir bilgi istemiştir.

İlk olarak AFL far sistemi parasını sonuna kadar hak eden bir sistemdir. Rahat bir sürüş için gerçekten başarılı bir teknoloji ile AFL sizi güvenli bir sürüş sağlamaktadır.

İsterseniz AFL far sisteminden bahsedelim.

Sürüşe dayalı ön farlar (AFL) sistemi sadece Bi-Xenon farlara sahip olan modellerde bulunmaktadır.Aydınlatma mesafesi,ışıkların dağılımı,hava şartlarına ve yol şartlarına göre otomatik olarak ayarlanmaktadır.

“Playstreet” modu

AFL sistemi 30 km altında hızla gittiğinizde otomatik olarak etkinleştirir ve ışık hüzmesi yola doğru 8 derecelik bir açıya çevirir.

“Town” modu

40 km ile 55 km arasında hız ile giderken AFL sistemi ışıkların mesafesini azaltır.

“Country” modu

55 KM ile 115 KM arasında gidiyorsanız otomatik olarak bu mod etkinleşir. Işık hüzmesi ve ışığın parlaklığı aracın sol ve sağ tarafında farklı olur.

“Motorway” moduü

115 KM’nin üstünde gittiğinizde ve normal olarak direksiyonu az hareket ettirdiğinizde otomatik olarak etkinleşir. Işık hüzmesi ve parlaklığı fazl our.

Viraj Aydınlatması

Virajlara girildiğinde size daha fazla aydınlık sağlamak için dönüş yaptığınız taraftaki sis farlarınızda otomatik olarak yanmaktadır.

Köşe Aydınlatma modu

Dar dönüş alanlarında yada tam tur dönüşlerinde direksiyon açısını otomatik olarak algılayarak sol veya sağ reflektör ışıkları yanarak size rahat bir görüş alanı sağlamaktadır.

Geri Vites aydınlatma modu

Farlar açıkken geri vitese taktığınızda her iki köşe lambaları yanacaktır. Geri vitesten çıkartığınızda ileri yönde girderken 20 saniye daha açık kalmaya devam edecektir.

Uzun Hüzmeli far asistanı

Bu özellik harika diyebiliriz. 40 KM hızın üstünde giderken otomatik olarak çalışmaktadır.

Kısa hüzmeli farlara geçiş aşağıdaki şartlarda sağlanıyor.

– Karşıdan gelen bir arabanın ışığını algılandığında,

– Aracın hızı 20 KM’den daha az olduğunda,

– Karlı ve sisli havalarda,

– Şehiriçi kullanımlarında otomatik olarak far karşı tarafı rahatsız etmeyecek şekilde kısa hüzmeli fara geçecektir.

Sonuç olarak baktığınızda sizin farları kontrol etmenize gerek kalmıyor. Uzaktan araba geliyor farları indireyim, viraj dönerken sis farlarını yakmanıza v.s. v.s. gerek kalmamaktadır.

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