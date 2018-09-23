45-50 BİN TL arası dizel araba önerileri

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Bu yazımızda sizlere 45.000 TL ile 50.000 TL aralığında alınabilecek dizel araç modellerinden bahsetmek istiyoruz. Sıfır araba fiyatları artınca normal olarak kullanıcılar 2.el araba piyasasına yönlendi.

Talep çok olunca maalesef ikinci el araba fiyatlarında da hatırı sayılır bir yükselme oldu. Özellikle benzinli arabaların çok yakıt tüketmesi nedeniyle dizel arabalara olan ilgide eskisine göre arttı.

Teknoscrool.com olarak sizlere 45.000 TL ile 50.000 TL aralığında alınabilecek birkaç marka ve model önermek istiyoruz.

1.Model Fiat Line 1.3 Multijet Active Plus

Bu model az yakıt tüketmesi ve performanslı motoru ile oldukça talep görmektedir. Kısaca teknik özelliklerine baktığımızda ise 95 Hp 200 Nm tork gücü ile yakıt ve performans uyumunu bir arada bulabilirsiniz. 0-100 km hıza 13.8 saniyede ulaşmaktadır. Şehir içi 6.5 LT, Şehir dışı 4 LT yakıt tüketimi ile oldukça başarılıdır. Yakıt deposu kapasitesi ise 45 LT’dir.

2014 model civarları 45 ile 47 Bin TL aralığında değişmektedir.

2.Model CİTROEN C-ELYSEE 1.6 HDİ ATTRACTİON

Bu modelde Citreon’in fiyatı nedeniyle en çok tutulan modelleri arasında yer almaktadır. B Segmentin de olan bu araç 1.6 92 HP ve 230 Nm motor gücü ile gayet performanslı bir araçtır. 0-100 KM hıza 11.2 saniyede ulaşmaktadır. EURO 5 motoru ile Şehir içi 4.9 LT, Şehir dışı 3.9 LT ve ortalama yakıt tüketimi 4.3 LT ile sınıflarına göre çok az yakıt tüketen bir modeldir. Yakıt deposu ise 48 LT’dir.506 LT bagaj hacmi ile eşya taşıma konusunda sıkıntı yaşamazsınız. 1090 KG ağırlığı ile birlikte 2015 model ve civarlarını 50.000 TL gibi rakamlar ile satın alabilirsiniz. Tabi KM düştükçe ve kazasız hasarsız olduğunda fiyat farklı olabileceğini unutmayınız.

3.Model Renault Symbol 1.5 dCi Joy

Son olarak önerimiz bu olacaktır. B Segmentinde olan bu araç 90 1.5 90 HP ve 220 Nm motor gücü ile iyi bir performansa sahiptir. 0-100 KM hıza 12.2 saniyede ulaşmaktadır. EURO 5 dizel motoru ile şehir içi 4.4 LT, Şehir dışı 3.7 LT ve karışık yakıt tüketimi 3.9 LT’dir. 510 LT bagaj kapasitesi ve 1059 Kg ağırlığ sahiptir.

2015 Model civarı ve düşük kilometrede 48.500 TL ile 50.000 TL aralığında bulabilirsiniz.