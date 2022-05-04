3008 GT’ye alabileceğiniz ilave ek opsiyonlar neler?

SUV 3008 modeli tasarımı ve teknik özellikleri ile birçok kişinin hayalindeki araba modelidir. Mayıs 2022 fiyatlarına baktığımızda 856.000 TL’den başlıyor ve 999.500 TL’ye kadar çıkmaktadır. Tabi bu fiyatlara ekstradan para verip sahip olacağınız ilave opsiyonlar hariçtir. Bu yazımızda sizlere SUV 3008 GT modeline alabileceğiniz ilave opsiyonlar ve fiyatlarında bahsetmek istiyoruz.

3008 GT benzinli ve dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile geliyor. 3008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 benzinli modeli 990.500 TL, 3008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 dizel motor seçenekli modeli 999.500 TL‘dir.

3008 GT modeline 4 farklı ilave ek opsiyon paketi satın alabiliyorsunuz.

Advanced Grip Control: 7.500 TL

Black Pack: 10.000 TL

Night Vision “Gece görüş sistemi” : 27.500 TL

Nappa Deri döşeme ve Lati Wood Ahşap iç kaplama: 23.000 TL