300 Bin TL altı sıfır araç modeli sadece 1 tane kaldı

Kasım ayı içerisinde 200 Bin TL altı araba modelleri için ufak bir yazı hazırlamıştık. O zamanlar 200 Bin TL altı sıfır araba modeli 4 tane bulunuyordu.

Artan kur fiyatlarından sonra sıfır araba fiyatlarına da oldukça zam geldi. Maalesef artık 200 Bin TL altı araç modeli kalmadı. Bu sefer 300 Bin TL altı sıfır araba modellerini yazmak istiyoruz. Daha doğrusu sadece bir tane araç modeli kaldı. Bir aracın iki farklı donanımlı versiyonu kaldı.

FIAT Egea modelinin en baz olan versiyonu Easy paket kaldı. 1.4 Fire benzinli 95 beygir olan modeli 244.900 TL fiyattan satılmaktadır.

Yine FIAT Egea modelinin orta donanımlı olan Urban paketi 1.4 Fire benzinli 95 beygir olan fiyatı 266.900 TL‘den satılmaktadır.

Egea haricinde başka model maalesef bulunmuyor. Kasım ayında yazdığımız diğer 3 araç modelinin fiyatı 300 Bin TL üstünde yer alıyor.

Bu gidişle 2022 Ocak ayında gelecek zamlardan sonra 300 Bin TL altı sıfır araba modeli kalmayacak gibi gözüküyor.