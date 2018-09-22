30-40 Bin TL arası alınabilecek araba önerisi

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Bu yazımızda sizlere 2004 civarı olan Seat İbiza Signo arabanın teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Model olarak eskiyen bir model fakat donanımı hala yeni üretilen binlerce TL’lik arabalardan daha iyi diyebiliriz.

Seat İbiza Signo başlıca teknik özellikleri

– İlk olarak bu arabada hız sabitleyici bulunmaktadır. Bu özellik zaten başlı başına harika bir donanımdır. Özellikle uzun yol gideceksiniz hız sabitleyici sizi yormamaktadır. Eşdeğer fiyatındaki modellere baktığınızda bu özelliği bulmanız oldukça çok zordur.

– 4 cam otomatiktir.Genellikle almadan önce kullanıcılar sadece ön camları otomatik zannetmektedir. Ayrıca anahtar ile bu arabanın camlarını indiktan sonra kapatabilirsiniz. Tabi kumandadan basınca kapanmıyor. Anahtarı kapı kilidine taktıktan sonra sağa doğru çevirirseniz otomatik olarak 4 cam kapanmaktadır. Aynı şekilde sola doğru çevirirseniz camlar otomatik olarak açılmaktadır. Eğer bu arabadan varsa bu özelliği olmuyor ise herhangi bir Seat oto tamircisine gidip Vagcom ile bağlanıp konfor beyni üzerinden açtırmanızı öneririz. Genellikle bu özellik ilk fabrika çıkışında kapalı olmaktadır.

– 4 adet çelik jant bulunuyor. Çelik jant ile arabanın görüntüsü gerçekten güzelleşmektedir. Ayrıca fren sistemine geçtiğimizde ise 4 adet disk fren bulunuyor. Eşdeğer fiyatlarında genellikle ön taraf disk, arka taraf kampana fren sistemi bulunmaktadır.

– Yol bilgisayarı ise oldukça başarılıdır. Sizlere 2 farklı yol bilgisayar hizmeti sunuyor. Bu yol bilgisayarı ile ortalama yakıt tüketimi, anlık yakıt tüketimi, ortalama hızınız ve yaptığınız kilometre gibi birçok verileri size sunmaktadır. Ayrıca yol bilgisayarında dijital saat bulunmaktadır.

– Eşdeğer modellerinde klima bulumazken bu model de dijital klima kullanıyorsunuz. Oldukça hızlı ve rahat bir şekilde arabayı soğutmaktadır.

– Ön koltuklar spor koltuklardandır. Oturduğunuz zaman vucüdunuzu desteklemektedir. Arka koltuklarda da başlık desteği bulunuyor.

– Yolcu koltuğunun altında gizli bir çekmece bulunmaktadır. Bu özelliği bilmeyip yıllarca kullanan ve arabayı sattıktan sonra öğrenenler olmaktadır. Eğer bu modele sahipseniz bu çekmeyece bir göz atınız. Küçük ama 15 KG’a kadar taşıyabilmektedir.

– Sis farları bulunuyor.

– Yakıt olarak baktığımızda evet azcık çok yakıyor diyebiliriz. Neden derseniz 1.4 100 Bg bir araba olduğu için seri ve atak bir araçtır. Normal olarak yakıt miktarıda diğerlerine göre fazla gelmektedir. Fakat tüp taktırmayı düşünüyorsanız oldukça uyumlu bir araçtır. Tüp takan ustalar yıllardır tüp takarız ama herhangi bir şikayet gelmediğini iletiyor.

– Yolcu ve sürücü olmak üzere 2 adet hava yastığı yer almaktadır. Ayrıca ABS fren destek sistemide bulunuyor. EPC ve ESP donanımıda olduğunu hatırlatalım. ESP sistemi ile viraj dengeleyici sayesinde yolculuğunu daha güvenli olmaktadır. EPC ışığı yandığında arabanızda bir arıza olduğu anlamına gelmektedir. Vagcom ile arabanıza bağlandığınız otomatik olarak arabanızda ki arızayı nokta atış yaparak bulabilirsiniz.

30.000 – 35.000 TL arasında araba arıyorsanız kesinlikle incelmeniz gereken bir model olduğunu söylemek istiyoruz.

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