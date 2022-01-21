2022 Yılı Yeni Egea Cross Street, Urban ve Lounge fiyatları açıklandı

2022 Yılı Yeni Egea Cross fiyatları açıklandı. Fiat resmi internet sitesinde girdiğinizde 2022 yılı fiyat listesini göreceksiniz. 2021 yılına göre baktığımızda sadece 2 motor seçenekli versiyonu olduğunu görüyoruz. 2021 yılı fiyatlarına baktığımızda ekstradan 1.0 Firefly motor seçeneği bulunuyordu.

Gelelim 2022 Yeni Egea Cross Street paket fiyatlarına;

1.4 Fire 95 HP motor seçenekli olan model 267.900 TL‘den satılmaktadır.

1.3 Multi Jet 95 HP dizel motor seçenekli olan modeli ile 371.200 TL‘den satılmaktadır.

Yukarıdaki iki modelde Street donanıma sahiptir. Street model en baz versiyondur.

Ücretli renk isterseniz 2.500 TL ödemeniz gerekmektedir.

Plus ve güvenlik paket isterseniz maalesef Street versiyonlarına ekletemiyorsunuz.

2022 yılı Yeni Egea Cross Urban paket fiyatları

Urban paket Egea’nın orta donanımlı olan versiyonudur. Bu versiyona Güvenlik ve Plus paket donanımı ekletebiliyorsunuz.

1.4 Fire 95 HP motor seçenekli olan model 312.200 TL‘den satılmaktadır.

1.3 Multi Jet 95 HP dizel motor seçenekli olan modeli ile 384.400 TL‘den satılmaktadır.

Ücretli renk isterseniz 2.500 TL ödemeniz gerekmektedir.

Plus paket isterseniz ekstradan 12.000 TL

Güvenlik paket isterseniz ekstradan 12.000 TL ödemeniz gerekmektedir.

2022 yılı Yeni Egea Cross Lounge fiyatları

Lounge paket Egea’nın en donanımlı olan versiyonudur. Bu versiyona Güvenlik ve Plus paket donanımı ekletebiliyorsunuz.

1.4 Fire 95 HP motor seçenekli olan model 354.200 TL‘den satılmaktadır.

1.0 FireFly 100 HP benzinli motor seçenekli olan modeli ile 396.700 TL‘den satılmaktadır.

Ücretli renk isterseniz 2.500 TL ödemeniz gerekmektedir.

Plus paket isterseniz ekstradan 12.000 TL

Güvenlik paket isterseniz ekstradan 12.000 TL ödemeniz gerekmektedir.

Plus paket eklettiğinizde hangi donanımlara sahip olacağım diyorsanız daha önce eklediğimiz içeriği okuyabilirsiniz.

Yeni Egea Cross Plus paket içeriği

Güvenlik paket eklettiğinizde hangi donanımlara sahip olacağım diyorsanız daha önce eklediğimiz içeriği okuyabilirsiniz.

Yeni Egea Cross Güvenlik paket içeriği