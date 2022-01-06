2022 Ocak ayı Hyundai i10 fiyatları açıklandı. Yeni yılda otomobil fiyatları bir önceki aya göre çok fazla bir artış göstermedi. Aralık ayı fiyatlarına göre kıyaslama yaptığımızda i10 modelinde çok az bir artış olduğunu görüyoruz. Aralık ayı fiyatlarını merak ediyorsanız daha önce yazdığımız konuya için buraya tıklayınız.

Hyundai i10 modelinin 4 farklı paket versiyonu bulunmaktadır. 1.0 MPI 67 PS Jump paketi 240.857 TL olarak açıklandı. Bu model manuel vitesli seçeneğidir.

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump paketli otomatik vitesli olan versiyonu ise 251.208 TL,

1.2 MPI 84 PS Sytle paket olanı ise otomatik vites seçeneği ile 258.958 TL,

1.2 MPI 84 PS Elite olan çift renkli versiyonu ise 262.316 TL olarak yazmaktadır.

Hyundai resmi internet sitesindeki fiyatlara baktığımızda bu fiyatların 31.01.2022 tarihine kadar geçerli olduğu yazmaktadır.