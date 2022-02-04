2022 model yeni Egea Cross Wagon fiyatı açıklandı. Egea Cross Wagon almak istiyorsanız maalesef tek bir paket bulunuyor. Lounge paket 1.0 Firefly 100 HP olan versiyonu bulunuyor. Lounge donanım Egea’nın en dolu olan modelidir.

Lounge 1.0 Firefly 100 HP fiyatı 396.700 TL’dir.

Tabi Lounge paket olmasına rağmen ekstradan ekletebileceğiniz ilave paket seçenekleri bulunuyor. Plus paket ekletmek isterseniz 12.000 TL‘ye, güvenlik paketi ekletmek isterseniz 12.000 TL ödemeniz gerekmektedir. Ücretli renk tercih ederseniz 2.500 TL ödemeniz gerekiyor.

Plus paket içeriğinde neler var diye merak ediyorsanız Egea kılavuzunda yazan bilgileri ekledik.

Ön iki koltuk ısıtma

Arka kolçak (kol dayama ve bardıklık olanı)

Ön park sensörü

Sürücü koltuğunda elektrik ayarlı bel desteği

Cross Suni deri kapı paneli özellikleri gelmektedir.

Güvenlik paket içeriğinde