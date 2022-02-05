2022 model ve 2021 model Hyundai i10 Şubat ayı fiyatları açıklandı

2022 yılı Şubat ayı Hyundai i1 fiyatları açıklandı. Hyundai resmi internet sitesinde hem 2021 model, hem 2022 model satışlarının devam ettiğini görüyoruz. Biz iki modelinde fiyatlarını yazmak istedik. 2022 model araç almak isterseniz 67 PS Jump versiyonun hem manuel hem otomatik vitesli versiyonu satılıyor.

2021 modelin fiyatlarına baktığımızda Ocak ayına göre neredeyse zam almadığını görüyoruz.

2021 model olan araçlar 3 farklı seçenek ile satılıyor.

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump paketli otomatik vitesli olan versiyonu ise 251.458 TL

1.2 MPI 84 PS Sytle paket olanı ise otomatik vites seçeneği ile 259.208 TL,

1.2 MPI 84 PS Elite olan çift renkli versiyonu ise 262.566 TL olarak yazmaktadır.

2022 model olan araçlar 4 farklı seçenekler ile satılıyor

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump paketli manuel vitesli olan versiyonu ise 249.550 TL

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump paketli otomatik vitesli olan versiyonu ise 260.250 TL

1.2 MPI 84 PS Sytle paket olanı ise otomatik vites seçeneği ile 266.784 TL,

1.2 MPI 84 PS Elite olan çift renkli versiyonu ise 289.799 TL olarak yazmaktadır.