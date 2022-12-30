Araba Haberleri

2022 Aralık Hyundai i10 fiyatları

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji30 Aralık 2022
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Arada sırada her ay kendimizin belirlediği bazı modellerin fiyatlarını yazıyoruz. Bu sefer Hyundai i10 Aralık ayı fiyatlarına bakmak istedik. Aslında sıfır araba almak isteyenler bayilere gidiyor fakat yeni araç olmadığı için sipariş almıyorlar. Biz yine de fiyatları yazalım. 2023 yılında Hyundai İ10 fiyatlarını karşılaştırmış oluruz.

2022 Aralık ayı fiyatları:

1.0 MPI 67 PS Jump paketi 313.000 TL olarak açıklandı. Bu model manuel vitesli seçeneğidir.

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump paketli otomatik vitesli olan versiyonu ise 343.000 TL,

1.2 MPI 84 PS Sytle paket olanı ise otomatik vites seçeneği ile 354.000 TL,

1.2 MPI 84 PS Elite olan çift renkli versiyonu ise 370.000 TL olarak yazmaktadır.

2022 Kasım ayı fiyatları:

1.0 MPI 67 PS Jump paketi 300.576 TL olarak açıklandı. Bu model manuel vitesli seçeneğidir.

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump paketli otomatik vitesli olan versiyonu ise 329.298 TL,

1.2 MPI 84 PS Sytle paket olanı ise otomatik vites seçeneği ile 339.887 TL,

1.2 MPI 84 PS Elite olan çift renkli versiyonu ise 355.328 TL olarak yazmaktadır.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji30 Aralık 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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