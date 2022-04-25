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185/65 R15-195/55 R16 ve 205/45 R17 lastik basınçları kaç PSİ olmalı?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji25 Nisan 2022
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Bu yazımızda sizlere Renault Clio 0.9 Tce 90 HP modellerinde lastik basıncı kaç PSI olmalı konusunda bilgi vermek istiyoruz. Genel olarak 0.9 Tce 90 HP modellerinde 3 farklı lastik ebatı kullanılıyor. Biz bu 3 farklı lastik ebatlarının lastik basınçlarının kaç PSI ve kaç BAR olması gerektiğini ekledik. Sadece Clio modelleri için değil, farklı model araçlarda da aynı lastik ebatlarını kullanıyorsanız aşağıdaki değerleri kullanabilirsiniz.

185/65 R15 lastik kaç Psi olmalı?

Ön lastikler: 2.2 bar – 32 psi

Arka lastikler: 2 bar – 29 psi

195/55 R16 lastik kaç Psi olmalı?

Ön lastikler: 2.2 bar – 32 psi

Arka lastikler: 2 bar – 29 psi

205/45 R17 lastik kaç psi olmalı?

Ön lastikler: 2.3 bar – 33 psi

Arka lastikler: 2.1 bar – 30 psi

Yukarıdaki lastik ebatlarını kullandığınız her araba modelinde lastik basınçları aynı olmaktadır. Eğer araba yükünüz fazlaysa arka lastikleri 2 PSİ artırabilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji25 Nisan 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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