185/65 R15-195/55 R16 ve 205/45 R17 lastik basınçları kaç PSİ olmalı?
Bu yazımızda sizlere Renault Clio 0.9 Tce 90 HP modellerinde lastik basıncı kaç PSI olmalı konusunda bilgi vermek istiyoruz. Genel olarak 0.9 Tce 90 HP modellerinde 3 farklı lastik ebatı kullanılıyor. Biz bu 3 farklı lastik ebatlarının lastik basınçlarının kaç PSI ve kaç BAR olması gerektiğini ekledik. Sadece Clio modelleri için değil, farklı model araçlarda da aynı lastik ebatlarını kullanıyorsanız aşağıdaki değerleri kullanabilirsiniz.
185/65 R15 lastik kaç Psi olmalı?
Ön lastikler: 2.2 bar – 32 psi
Arka lastikler: 2 bar – 29 psi
195/55 R16 lastik kaç Psi olmalı?
Ön lastikler: 2.2 bar – 32 psi
Arka lastikler: 2 bar – 29 psi
205/45 R17 lastik kaç psi olmalı?
Ön lastikler: 2.3 bar – 33 psi
Arka lastikler: 2.1 bar – 30 psi
Yukarıdaki lastik ebatlarını kullandığınız her araba modelinde lastik basınçları aynı olmaktadır. Eğer araba yükünüz fazlaysa arka lastikleri 2 PSİ artırabilirsiniz.