15 saniye sürüyor: Seat İbiza INSP uyarısı silme

Bu yazımızda Seat arabalarda INSP uyarısı nasıl silineceği konusunda bilgi vermek istiyoruz. INSP uyarısı geldiği zaman büyük ihtimal arabanızın yıllık bakımı geldiğini göstermektedir. INSP uyarsının açılımı “In Service Period”dur. Yani yıllık bakım ücreti parası sıkışmış demektir. Genellikle yıllık bakımınızı yaptırdıktan sonra ustalar bu uyarıyı silmeyi unuyor yada silmeyi nasıl yapacağını bilmemektedir. Bu uyarıyı silmek için 15 saniyenizi ayırmanız yeterli olacaktır.

Seat INSP uyarısı nasıl silinir?

İlk olarak kontak kapalıyken km sıfırlama tuşuna basılı tutun.

Basılı bir şekilde tutarken kontağı açınız ve 15 saniye bekleyiniz.Bu şekilde INSP hatası ortadan kaybolacaktır.Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bu konuya yorum yazarak bize ulaşabilirsiniz.