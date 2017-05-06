Xiaomi Mi 6 kulaklık girişi yok

Xiaomi Mi 6’da kulaklık girişi var mı yok mu diye araştırıyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Xiaomi Mi 6 resmi olarak tanıtıldıktan sonra son zamanların en çok incelenen telefon modelleri arasında yer almaktadır.İncelenmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi ise uygun fiyat ve üst segment özelliklerinin olmasıdır.Bu telefonu almak isteyenlerin en çok merak ettiği konu ise kulaklık girişinin olup olmadığıdır.Telefonu daha önce incelememiş olanlar yok artık bu telefonda kulaklık girişi neden olmaz diyorsanız malesef bu sorunun yanıtı daha büyük bir batarya kapasitesi için kulaklık girişinin kaldırıldığı söyleniyor.

Peki Xiaomi Mi 6’da müzik nasıl dinleyeceksiniz?

Kulaklık girişi kaldırılması iPhone 7 ile başladı diyebiliriz.Tabi iPhone, kablosuz kulaklıklarının satılması için girişi kaldırdı.Xiaomi’de Mi 6 modelinde daha büyük batarya kapasitesi için kaldırğı söylentiler arasında.Müzik dinlemek için mecburen bluetooth kulaklık almanız gerekmektedir.Yada müzik dinleme yapmayacaksınız.Mi 5 modelide 5.1 inç ekran büyüklüğüne sahipken batarya kapasitesi 3000 mAh’tı.Mi 6 modelide 5.1 inçlik bir büyüklüğe sahipken batarya kapasitesi ise 3350 mAh’tır.

Bakalım Xiaomi Mi 6’da kulaklık girişi olmamasından dolayı satışlarını nasıl etkilecek göreceğiz.

Xiaomi Mi 6 özellikleri

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