Samsung Acil mod nasıl kapatılır?

Bir ziyaretçimiz Samsung Galaxy S6 Edge sahibi olduğunu ve Acil Mod özelliğini açıp kapatamadığını yazmıştır.Acil olarak istediği bu cevabı hemen cevap yazıyoruz.Teknsocrool.com olarak dsetek maillerinizi her zaman bize gönderebilirsiniz.Sadece mail değil, yorum yazarakta ulaşabilirsiniz.Acil mod özelliği özellikle son çıkan akıllı telefonlarda yer almaktadır.Başarılı bir detay olan bu özelliği sizlere açıklamak istedik.

Acil Mod nedir ve ne işe yarar?

Acil durum modu, pil tüketimini azaltmak için ekranı gri tonlara çevirir. Bazı uygulamalar ve işlevler kısıtlanır. Acil durum modunda acil durum araması yapabilirsiniz, başkalarına mevcut konum bilgisi gönderebilirsiniz, bir acil alarm sesi ayarlayabilirsiniz ya da bunlardan daha fazlasını yapabilirsiniz.Güç tuşuna uzun basın ve ardından Acil mod üzerine dokunun.

Acil durum modunu nasıl devre dışı bırakılır

Acil durum modunu devre dışı bırakmak için, DAHA→Acil modu devre dışı bırak üzerine dokunun. Alternatif olarak, Güç tuşuna uzun basın ve ardından Acil mod üzerine dokunun.

Not: Kalan kullanım süresi pil bitmeden önce kalan süreyi gösterir. Kalan kullanım süresi

cihaz ayarlarınıza ve çalıştırma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

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