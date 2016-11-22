Samsung Acil mod nasıl kapatılır?

Bir ziyaretçimiz Samsung Galaxy S6 Edge sahibi olduğunu ve Acil Mod özelliğini açıp kapatamadığını yazmıştır.Acil olarak istediği bu cevabı hemen cevap yazıyoruz.Teknsocrool.com olarak dsetek maillerinizi her zaman bize gönderebilirsiniz.Sadece mail değil, yorum yazarakta ulaşabilirsiniz.Acil mod özelliği özellikle son çıkan akıllı telefonlarda yer almaktadır.Başarılı bir detay olan bu özelliği sizlere açıklamak istedik.
Acil Mod nedir ve ne işe yarar?
Acil durum modu, pil tüketimini azaltmak için ekranı gri tonlara çevirir. Bazı uygulamalar ve işlevler kısıtlanır. Acil durum modunda acil durum araması yapabilirsiniz, başkalarına mevcut konum bilgisi gönderebilirsiniz, bir acil alarm sesi ayarlayabilirsiniz ya da bunlardan daha fazlasını yapabilirsiniz.Güç tuşuna uzun basın ve ardından Acil mod üzerine dokunun.
Acil durum modunu nasıl devre dışı bırakılır
Acil durum modunu devre dışı bırakmak için, DAHA→Acil modu devre dışı bırak üzerine dokunun. Alternatif olarak, Güç tuşuna uzun basın ve ardından Acil mod üzerine dokunun.
Not: Kalan kullanım süresi pil bitmeden önce kalan süreyi gösterir. Kalan kullanım süresi
cihaz ayarlarınıza ve çalıştırma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Samsung yedekleme nasıl yapılır?
Esma gulal
23 Kasım 2016 at 21:08
Acil mod dan çıkamıyorum yardimci olur musunuz
Mehmet pakır
23 Kasım 2016 at 22:33
Merhaba bugün ultragüç tasarruf modunu açtım fakat acil durumdan çıkmıyor cihaz telefonu sıfırlamak zorunda kaldım sonra düzeldi yine yaptım aynı hatayı verdi acil mod durduruldu diyor acil yardım istiyorum
Teknoloji
25 Kasım 2016 at 09:49
Mehmet bey belirtilen adımları yaptınız mı?
Gamze
25 Kasım 2016 at 10:01
Bende ultra güç tasarrufu modunu açtım ve acil moda geçti. Ne denediysem olmuyor.yardimci olur musunuz?
Ali
25 Kasım 2016 at 16:48
Aynı şey bende de oldu. Acil moddan çıkamıyorum 2 gündür telefonu acil moda kullanıyorum çıkış tuşları bir işe yaramıyor. Yeniden başlatıyorum emergency service durduruldu hatası veriyor varmı format harici cozum
Mehmet esen
25 Kasım 2016 at 23:53
Benimde basima geldi bir turlu cikamiyorum
Betül
26 Kasım 2016 at 11:59
Acil moda girmiş telefonum nasıl girdiğine dair bi fikrim yok lanet ettim Android telefon aldığıma nolur acil yardımcı olun dediğinizi yapıyorum fakta etkinleştirilmelidir ibresi çıkıyor
Teknoloji
26 Kasım 2016 at 13:11
Betül hanım biz bu şekilde acil moddan çıktık.Ekran görüntüsünü atma şansınız var mı
Ali önal
26 Kasım 2016 at 13:13
Yorumlar ve sikayetler hep guncel.muhtemelen yeni yazilim guncellemesi buna sebep oldu. Ben yedekleyip tam format attim sifirladim duzeldi
Yusuf
26 Kasım 2016 at 18:06
Acil moddan cikamiyorum. 2 3 gun once guncelleme yapmistim. Nedir son durum ne yapmak lazimmmmm
Sadettin
30 Kasım 2016 at 23:55
Benimde ultra güc tasarruf modundaydi sonra acil moda aldi ve daha cikamadim. Muhtemelen guncelleme ile geldi cunku 2 gun once telefonu guncelledim onceden bu sorun yoktu. Simdi ne yapabilirim?
Ali önal
1 Aralık 2016 at 08:22
Fabrika ayarlarına dönmek nile çare degil. Telefonu yedekleyin ve full formattan baska care yok. Kapaliyken güc menu ve ses acma tusu ile acarak formatladım duzeldi. Yedekleme sart ama…
Teknoloji
1 Aralık 2016 at 09:56
Ali bey cevabınız için teşekkür ederiz.
Sadettin
1 Aralık 2016 at 10:18
Yedeklemeyi nasıl yapıcaz?
Sadettin
1 Aralık 2016 at 10:20
Yedeklemeyi ve ardından formatı nasıl yapıcaz yardımcı olursanız çok sevinirim.
Murat Kaya
1 Aralık 2016 at 11:20
Nasıl yedekleme yapıcaz ve formatı nasıl atıcaz bilgisi olan var mı?
Ahmet Basaran
1 Aralık 2016 at 13:37
Hicbirsey açılmıyor ki yedekleme yapalım servisi ariyorum telefonu getirin diyor bide onla ugrasmamak icin yedeklemeyi nasıl yaptınız yardimci olur musunuz?
Ali önal
1 Aralık 2016 at 17:20
Sag en ust kosede ayarlar var oradan yedekle ve sıfırla var. Verilerimi yedekle hesabi yedekle hepsini yedekledim. Whats app de google drive yedekledim. Acil m9dda bu dediklerimin hepsi yapılabiliyor. Sonra formattliyorsunuz ve telefondaki tum uygulamalar kisayolllar rehber whats app mesajlar cevapsiz cagrilara varana kadar aynen geri geliyor
Teknoloji
1 Aralık 2016 at 17:48
Yorumlarınız üzere yedekleme işlemi eklenmiştir.
http://www.teknoscrool.com/bilim-ve-teknoloji/samsung-galaxy-yedekleme-nasil-yapilir-7444/
Ali önal
1 Aralık 2016 at 18:11
Telefonun kendi özelliginden yedekleme yapilmasi daha mantikli kies le falan ugrasmaya gerek yok. Yedekle secenegi var ayarlarda.
Sonrasi format ana tuş ses acma ve power ile açın makinayı
fatma
28 Haziran 2017 at 15:10
ıyı günler bende telefonumda acil çagrı numarasından cıkamıyorum.