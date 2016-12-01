Samsung Galaxy S7 Edge,S6 edge,Galaxy A7,A5,A3,Galaxy S5,Galaxy S4,Galaxy 3 mini v.s. v.s. tüm samsung modellerinde yedekleme işlemi nasıl yapabilirim diye bilgi arıyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Sitemize gelen yorumlar üzerine bu konuyu açmak istedik.Galaxy S6 Edge modelinde yedek nasıl alabilirim diye merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.Aslında bu yedekleme işlemi sadece Galaxy S6 edge için değil, diğer tüm samsung akıllı telefonlar için geçerlidir.Yedekleme işlemi gözünüzde büyüttüğünü kadar zor bir işlem olmadığını göreceksiniz.

Samsung Kies programı ile telefonunuzdaki ehber, fotoğraf, müzik, video, mesajlar, arama günlükleri, notlar gibi herşeyi yedekleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy yedekleme nasıl yapılır?

İlk olarak yapmanız gereken Samsung’un resmi internet sitesi üzerinden KİES programını indirmeniz gerekmektedir. Bu programın indirmek için tıklayın.

Karşınıza Samsung resmi internet sitesi açılacaktır.Yükleme olarak sizlere Windows için 2 farklı indirme linki bulunmaktadır.Android 4.2 ve altı sürümü için KİES DOWLOAD indirmeniz, Android 4.3‘den yüksek sürüm kullanıyorsanız KİES3 DOWNLOAD kısmından indirmeniz gerekmektedir.

KİES programını indirdikten sonra normal bir program kurulur gibi bilgisayarınıza KİES‘i kurunuz.Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra programı çalıştırın ve telefonunuzu USB kablo ile bilgisayara bağlayınız.

Bağlantı gerçekleştiğinde sol üst tarafta telefonunuzun marka ve modeli gözükecektir.

KİES programında çıkan Model ve marka üzerine tıklayıp sağ tık yapınız.Açılan sekmede yedekle‘ye basınız.

Yedeklemek istediğiniz seçenekleri işaretleyiniz.

Kutucukları işaretledikten sonra Sağ üstte bulunan yedekle butonuna basmanız yeterli olacaktır.Yedekleme işlemi başlamış demektir.

Yukarıdaki adımları doğru olarak yaptığınızda yedekleme işlemi sorunsuz olarak tamamlanacaktır.Yedekleme işlemi bittikten sonra ise bilgisayarınızın belgelerim klasöründe Samsung klasörü bulunmaktadır.O dosyanın içinde Kies klasörünü göreceksiniz.Tüm yedekleriniz bu klasöründe altında bulabilirsiniz.

Herhangi bir sorunuz olursa lütfen bize yorum yazarak ulaşınız.

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