Miracast ile bağlantı kurma

Birkaç yıldır yaygın olarak kullanılan Miracast ile, Android işletim sistemli mobil cihazlarınızın ekranını televizyona yansıtmanız mümkün oluyor.

Bildiğiniz gibi hem akıllı telefonlar, hem de Smart TV’ler günümüzde oldukça popüler ve dolayısıyla artık aralarında bağlantı da kuruluyor. Eskiden bunu HDMI kablolarıyla yapmak mümkündü fakat Miracast ile kablolar ortadan kalkıyor.

Akıllı telefonların TV’ye yansıtmak için Miracast’in yanı sıra Chromecast ve AirPlay gibi sistemler de kullanılıyor fakat bu yazıda Miracast’ten bahsedeceğiz. Öncelikle Miracast kullanabilmek için telefonunuz en azından Android 4.4 veya üstü bir işletim sistemine sahip olmalı. Aynı zamanda Miracast destekleyen bir akıllı televizyona da ihtiyacınız var.

Yeni çıkan pek çok televizyon bu teknolojiyi desteklerken, Windows 8.1 ve üstü bilgisayarları da bu yöntemle televizyona yansıtmak mümkündür.

Miracast nasıl kullanılır?

– İlk olarak Smart TV’nizde Ayarlar kısmını açın.

– Ardından Ağ Bağlantısı – Network sekmesine geçin.

– Buradan Miracast / Intel’s WIDI seçeneğini kullanarak Miracast’i aktif hâle getirin.

– Şimdi de cep telefonunuzun Ayarlar menüsünü açın.

– Cihaz menüsünün altındaki Ekran -> Yayınla seçeneğine girin.

– Açılan ekranda ‘Kablosuz görüntülemeyi etkinleştir’ gibi bir seçenek olmalı, bunu seçin.

– Bağlantı kurulacak ve birkaç saniye içinde cihaz bulunacaktır. Eğer seçerseniz, telefonuz ekranınız televizyona yansır.

Miracast, hem avantajlara, hem de dezavantajlara sahip bir özellik. Örneğin doğrudan telefon ekranını yansıttığı için, telefon ekranı karardığı zaman televizyon da kararıyor. Ek olarak, eğer telefon şarja takılı değilse bataryası da kısa sürede tükeniyor.

Telefon Miracast görümüyor,telefon yada bilgisayar ile miracast’te bağlanamıyorum gibi sorunlar yaşıyorsanız yorum olarak yazın ve beraber çözümleri bulmaya çalışalım.

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