Yılların tecrübesi ve karizması Ayhan Eroğlu

Zamana meydan okuyan bir efsane oyuncudan bahsetmek istiyoruz. Oyunculuğu ve karizması ile oynadığı dizilerdeki rolleri yıllar sonra bile hatırlanmaktadır. Bu oyuncunun adı Ayhan Eroğlu’dur. Belki ismini duyunca aramıza anımsamayanlar olacaktır. Ama fotoğrafı görünce yada Kurtlar Vadisi Pusu’da Beran Ağa dersek hatırlarsınız.
İlk olarak Ayhan Eroğlu kimdir azcık bahsetmek istiyoruz.
Efsane oyuncu 6 yaşından itibaren sinema ve televizyon dünyası içerisine yer almaktadır.
2017 İçerde /Baran Bakırgöz /Konuk Oyuncu
2015 /Kurtlar Vadisi Pusu /Beran Zazaoğlu
2014 GALİP DERVİŞ Patent Uzmanı Yönetmen: Barış Pirhasan
2014 Gölgedekiler Hırsız Erkan Yönetmen: Mutlu Karadoğan
2012-2013 Hayat Devam Ediyor Belalı
2012 Şefkat Tepe Sinat
2011 Kayıp Aranıyor Nazif
2010-2011 Kanıt İki ayrı rol
2008 – 2010 Adanalı Matador İsmail
2010 Akasya Durağı Haydar
2010 4. Osman Kiralık Katil
2009 99 Nizam
2008 Süper Babaanne Deli Mustafa
2008 Gece Gündüz Kızıl Kravat
2008 Gazi Sarı
2007 Kürsi Hırsız
2006 İyi ki Varsın Soner
2006 Bebeğim Kudret
2006 Arka Sokaklar Mecnun
2005 Acı Hayat İşçi Sedat
2005 Şeytan Şeytan
2005 Beşinci Boyut Muzaffer
2004 Büyük Buluşma Her bölüm farklı rol
2004 Haziran Gecesi Ajan Garson Cemil
2003 Serseri Şaş
2002 Sırlar Dünyası – Sır Kapısı Mehmet
2000 Üvey Baba Komiser Murat ve Sedat (İki ayrı rol)
1999 Deli Yürek Metin
1999 Bücür Cadı Hafiye Gazeteci
1998 Marziye Kemal
Yukarıdaki yazdığımız diziler haricinde birçok video klip ve sinemada rol aldı. Fotoğrafta gördüğünüz üzere 2008 ile 2010 yılları arasında Adanalı dizisinde Matador İsmail karakterini canlandırdı.
Daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu dizisine bomba gibi bir giriş yaptı. Beran Ağa karakteri ile gönülleri fethetti. Kendine has giriş müziği ve karizması ile dizinin bitmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hafızalarda çıkmamaktadır.
Beran Ağa ile hafızalara kazınan Ayhan Eroğlu Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisine dahil oldu. Aradan yıllar geçmesine rağmen değişen başka birşey göremedik. İnstagram hesabında usta yaşlanmışsın diyorlar ama teknoscrool.com olarak biz bu yorumlara katılmıyoruz.
Ayhan Eroğlu’nun hayranı olduğumuz için bizim gözümüzde hiç yaşlanmadı. Bu arada Ayhan Eroğlu kaç yaşında diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabı 1 Mart 1976