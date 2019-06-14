Yılların tecrübesi ve karizması Ayhan Eroğlu

Zamana meydan okuyan bir efsane oyuncudan bahsetmek istiyoruz. Oyunculuğu ve karizması ile oynadığı dizilerdeki rolleri yıllar sonra bile hatırlanmaktadır. Bu oyuncunun adı Ayhan Eroğlu’dur. Belki ismini duyunca aramıza anımsamayanlar olacaktır. Ama fotoğrafı görünce yada Kurtlar Vadisi Pusu’da Beran Ağa dersek hatırlarsınız.

İlk olarak Ayhan Eroğlu kimdir azcık bahsetmek istiyoruz.

Efsane oyuncu 6 yaşından itibaren sinema ve televizyon dünyası içerisine yer almaktadır.

2017 İçerde /Baran Bakırgöz /Konuk Oyuncu

2015 /Kurtlar Vadisi Pusu /Beran Zazaoğlu

2014 GALİP DERVİŞ Patent Uzmanı Yönetmen: Barış Pirhasan

2014 Gölgedekiler Hırsız Erkan Yönetmen: Mutlu Karadoğan

2012-2013 Hayat Devam Ediyor Belalı

2012 Şefkat Tepe Sinat

2011 Kayıp Aranıyor Nazif

2010-2011 Kanıt İki ayrı rol

2008 – 2010 Adanalı Matador İsmail

2010 Akasya Durağı Haydar

2010 4. Osman Kiralık Katil

2009 99 Nizam

2008 Süper Babaanne Deli Mustafa

2008 Gece Gündüz Kızıl Kravat

2008 Gazi Sarı

2007 Kürsi Hırsız

2006 İyi ki Varsın Soner

2006 Bebeğim Kudret

2006 Arka Sokaklar Mecnun

2005 Acı Hayat İşçi Sedat

2005 Şeytan Şeytan

2005 Beşinci Boyut Muzaffer

2004 Büyük Buluşma Her bölüm farklı rol

2004 Haziran Gecesi Ajan Garson Cemil

2003 Serseri Şaş

2002 Sırlar Dünyası – Sır Kapısı Mehmet

2000 Üvey Baba Komiser Murat ve Sedat (İki ayrı rol)

1999 Deli Yürek Metin

1999 Bücür Cadı Hafiye Gazeteci

1998 Marziye Kemal

Yukarıdaki yazdığımız diziler haricinde birçok video klip ve sinemada rol aldı. Fotoğrafta gördüğünüz üzere 2008 ile 2010 yılları arasında Adanalı dizisinde Matador İsmail karakterini canlandırdı.

Daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu dizisine bomba gibi bir giriş yaptı. Beran Ağa karakteri ile gönülleri fethetti. Kendine has giriş müziği ve karizması ile dizinin bitmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hafızalarda çıkmamaktadır.

Beran Ağa ile hafızalara kazınan Ayhan Eroğlu Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisine dahil oldu. Aradan yıllar geçmesine rağmen değişen başka birşey göremedik. İnstagram hesabında usta yaşlanmışsın diyorlar ama teknoscrool.com olarak biz bu yorumlara katılmıyoruz.

Ayhan Eroğlu’nun hayranı olduğumuz için bizim gözümüzde hiç yaşlanmadı. Bu arada Ayhan Eroğlu kaç yaşında diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabı 1 Mart 1976