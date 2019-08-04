Sinyalciler filmi Kadir kimdir

Bugün internette Sinyalciler filmini izledik. Film komedi kategorisinde oldukça başarılı bulduk.

Zaten oyuncu kadrosu çok kaliteli. Ayhan Taş ve Burak Satıbol gibi usta oyuncular var. Tabi kişilerin oyunculuğu tartışılmaz. Fakat bu filmde bizim hoşuma giden kesinlikle Sinyalci karakterini canlandıran Kadir olacaktır.

Yüz ve mimik hareketleri, konuşma tarzı ve yürüyüşü ile filmin tamamen hakkını veren Kadir karakterini canlandıran Erdağ Yenel’i tebrik etmek istedik. Herhalde bu filme başka karakter bu kadar iyi yapamazdı. Sinyalci Kadir’i burada yazarak ne kadar anlatsak boş. Filmi izledikten sonra daha iyi anlayacaksınız.

Kadir karakterini canladıran Erdağ Yenel 10 Eylül 1986 doğumludur.

2010 yılında Behzat Ç. dizisi,

Yolunda A.ş. Filmi,

İçerde dizisinde Berke karakteri,

Hep Yek 2 filminde Bahri karakteri,

2018 yapımı Dalavere filminde Baybars karakterini canlandırmıştır.