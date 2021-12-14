Dişi terminatör 42 yaşına girdi

Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi filmi 2003 yılında gösterime girmişti. Terminatör serisinin 3.filmi 170 milyon dolar maliyet ile yapılmıştı. Bu filmden 433 milyon dolarlık bir hasılat elde edildi.

Filmde her kılığa girebilen Dişi Terminatör T-X, dizinin en karizmatik oyuncusu olmuştu.

T-X karakterini canlandıran kişi Kristanna Loken’dir. Film yayınlandığında 24 yaşında olan başarılı oyuncu artık 42 yaşına girdi.

Kristanna Loken, 8 Ekim 1979 Norveç doğumlu Amerikalı oyuncudur. Oyuncu 1.80 metre boyu ile dönemin dikkat çekici güzel oyuncusudur.

Kariyerine 1997 yılında başladı ve 2003 yılında Terminatör filmindeki başarılı performansı ile zirveye çıktı. Günümüze kadar birçok dizi ve filmlerde rol aldı. Ülkemizde Terminatör haricinde başka bir film ya da dizide gözükmedi. 2016 yılında evlenen oyuncunun Thor isminde oğlu vardır.