Kimdir

Dişi terminatör 42 yaşına girdi

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Aralık 2021
0 Bir dakikadan az

Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi filmi 2003 yılında gösterime girmişti. Terminatör serisinin 3.filmi 170 milyon dolar maliyet ile yapılmıştı. Bu filmden 433 milyon dolarlık bir hasılat elde edildi.

Filmde her kılığa girebilen Dişi Terminatör T-X, dizinin en karizmatik oyuncusu olmuştu.

T-X karakterini canlandıran kişi Kristanna Loken’dir. Film yayınlandığında 24 yaşında olan başarılı oyuncu artık 42 yaşına girdi.

Kristanna Loken, 8 Ekim 1979 Norveç doğumlu Amerikalı oyuncudur. Oyuncu 1.80 metre boyu ile dönemin dikkat çekici güzel oyuncusudur.

Kariyerine 1997 yılında başladı ve 2003 yılında Terminatör filmindeki başarılı performansı ile zirveye çıktı. Günümüze kadar birçok dizi ve filmlerde rol aldı. Ülkemizde Terminatör haricinde başka bir film ya da dizide gözükmedi. 2016 yılında evlenen oyuncunun Thor isminde oğlu vardır.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Aralık 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Nevzat Aydın yazdı Filantropi nedir diye aramalar başladı

1 Kasım 2021

Stranger Things 11 asıl ismi nedir?

21 Şubat 2021

Vikings Lagertha kimdir?

21 Ocak 2021

Ragnar’ın oğlu Björn İronside kimdir

20 Ocak 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu