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Zırh gibi bir Mi Max 2 kılıfı

tarafından 22 Temmuz 2018 Tarihinde eklendi

Akıllı telefonlar pahalı ve nazik cihazlar olduğu için çok dikkatli kullanmak gerekmektedir.

Özellikle büyük ekranlı telefon kullanıcıları iki kat daha fazla dikkatli olmak zorundadır. Genellikle telefonlar elde taşındığı için düşme riski oldukça yüksektir.

Bugün Aliexpress’te gezerken dikkatimizi çeken bir Xiaomi Mi Max 2 kılıfdan bahsetmek istiyoruz. Sportif bir kılıf çeşiti ve oldukça iyi koruyan bir tasarımı bulunmaktadır. Bu kılıf güzel ve gösterişli olduğu kadar fiyatı konusunda da çok iddialıdır.

Mi Max 2 kılıfı aliexpress’te 3 dolar civarında satılmaktadır. Kargo ücreti ile birlikte 6-7 dolar civarlarına gelmektedir. Bu kılıf çeşiti ülkemizde olduğunda rahat bir şekilde 75 TL ile 100 TL arasında rahatlıkla satılır.

Aliexpress’in maalesef tek dezavantajı sipariş verdiğinizde 3 haftada elinize ulaşmasıdır.

Bu tarz bir kılıf çeşiti kesinlikle Mi Max 3 modeli için tasarlanmalı. Neden derseniz 6.0 inçlik bir ekran boyutuna sahip akıllı telefonun düşme ihtimali diğerlerine göre oldukça fazladır. Xiaomi çeşitleri de yakın zamanda Aliexpress’te yerlerini alır.

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Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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