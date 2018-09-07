Fırın rezistans değişimi nasıl yapılır? Rezistans bozuk olduğunu anlama

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Bu yazımızda sizlere fırınlarda rezistans değişimi nasıl yapılır konusunda bilgi vermek istiyoruz. Hiç bir bilginiz yoksa fırın rezistans değiştirme gözünüzde büyüyebilir.

15 dakika içerisinde turbo fırın rezistansı değiştirebilirsiniz. Genellikle rezistans bozulma durumunu şöyle anlıyoruz.

Fırını çalıştırdığınızda turbo pervanesi dönüyor fakat içeri sıcaklık vermemeye başladıysa büyük ihtimal turbo rezistans bozulmuş olabilir. Daha iyi arıza tespiti yapmak için rezistansı söküp test etmeniz gerekmektedir. Fakat genellikle pervane dönüp fırın ısınmadığı zaman rezistans değişmesi gerekiyor.

Fırın rezistans nasıl sökülür?

İlk olarak bu anlatımımız bizim denediğimiz Arçelik 1311T modeline göre olacaktır. Galiba hemen hemen diğer modellerde de rezistans değişimi aynı diyebiliriz.

Fırınızın arka tarafını çevirin ve siyah paneli tutan vidaları sökmeye başlayınız. Tahmini olarak 6-8 tane vida olması gerekmektedir. Vida sökmelerini tamamlandıktan sonra siyak kapak paneli çıkartınız. Çıkartmaya çalışırken priz kabloların bağlı olduğunu göreceksiniz. Bu kabloları sökmeye çalışmanıza gerek yok. Fiş kablosunu içeri doğru itin ve siyah kapağı kenara koyunuz.

Daha sonra fırının ön tarafından bulunan cam kapağı indirin. İçeride turbo pervaneyi göreceksiniz. Bu pervaneyi koruyan bir ekstradan kapak göreceksiniz. Sağdan ve soldan olmak üzere vida ile tutturulmuştur. Bu vidaları söktükten sonra rezistans’ı göreceksiniz.

Tekrardan fırının arka tarafında geçin ve fotoğrafta gözüken kablo bağlantıların hemen üstünde ve altında olmak üzere 2 adet vida göreceksiniz. Bu vidalar köpüğün altında kalabileceğini unutmayınız. Vidaları sökmeden önce fotoğraftaki gibi bağlantı kabloların fotoğrafını çekin. Fotoğraf çekmemizin sebebi yeni rezistans taktığınızda kablo bağlantılarını düzgün yapmanız içindir. Kablo bağlantılarını söktükten sonra vidaları çıkartın. İki vidayı söktükten sonra ön taraftan rezistans’ı alabilirsiniz.

Almış olduğunuz yeni rezistansı takıp aynı şekilde bağlantılarını yapın ve sökmüş olduğunu vidaları takarak montajı tamamlayınız. Bu arada yeni fırın rezistansı 30-36 TL arasında fiyatları değişmektedir.

Not: Sormak istediğiniz soru varsa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz. Eğer fırın sökme konusunda sıkıntı yaşıyorsanız fırının fotoğrafını çekip info@teknoscrool.com adresine mail atabilirsiniz.