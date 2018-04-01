Edirne’de PS3 kol tamiri yapan yer var mı?

Geçen bir soru geldi ve bu soruyu cevaplayıp cevaplamama konusunda çok kararsız kalmıştık. Neden kararsız kaldınız derseniz baya araştırılması gereken bir konu olduğu için. Gelen soruda ziyaretçimiz Edirne’de PlayStation 3 kol tamiri yapan yer var mı yok mu diye sormuştu. Biz Edirne’de yaşamadığımız için bu soruyu cevaplamak çok zor oldu. Yaklaşık 15 günlük bir süreçte bu sorunun cevabını bulduk.

İlk olarak internetten tamir ilanı veren yerleri aradık. Daha sonra Edirne’de yaşayan bir arkadaşımıza rica ettik ve denk geldikçe dükkanlara sordu.

Gelelim sonuca?

Malesef Edirne’de PS3 kol tamiri yapan yer yok. Bizde çok şaşırdık fakat malesef bulamadık. Rica ettiğimiz arkadaş 10’dan fazla dükkana gittiğini fakat PS3 kollarına müdahale etmediklerini söylemişler. Oyun kafelerine sorduğunda ise cevap olarak İstanbul’a gönderiyoruz demişler. İşin en garibi ise internette arama yaptığınızda Edirne’de oyun kolu tamiri yapıyoruz diye ilan veren internet sitelerinin hemen hemen hepsi istanbul adreslidir. Kargo ile gönderin yapıp tekrar size gönderelim ve kargo ücreti size ait diyorlar.

İzmir’de 20 TL civarında tamiri yapılan kolun fiyatı kargo felan derken 50 TL’yi buluyor.

Bizim size önerimiz sakın sağlam olan oyun kolunu bozmayın. Diyeceğimiz malesef başka bir konu kalmamaktadır.

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