Youtube Shorts İçin Videoları 6:19’a Çevirmek/ Youtube Shorts’a Video Yükleyemiyorum

Youtube Shorts çıktığından beri bir TikTok kadar olmasa da, aynı Instagram Reels gibi kısa video furyasında ismini duyuran bir platform oldu. Ancak biz Youtube Shorts’un video yükleme kolaylığı açısından TikTok’tan daha kötü bir seviyede olduğunu deneyimledik. TikTok’ta videonun formatına ve çerçeve oranına bakmadan rahatça videoyu yükleyip gerisini TikTok’a bırakabiliyoruz ancak Youtube Shorts’da en azından şimdilik durumun böyle olmadığını gördük. O yüzden size bu yazımızda size programsız bir şekilde Youtube Shorts için yüklediğiniz videoları bu platforma uygun olan 6:19 çerçeve oranına dönüştürmeyi göstereceğiz.

Adım 1: İlk olarak https://www.fileconverto.com/video-aspect-ratio/ adresine giriyoruz.

Adım 2: Ardından “Browse” tuşuna tıklayarak istediğimiz videoyu seçiyoruz ve “Select new video aspect ratio” adlı tuşa tıklayıp, [9:16 (Instagram Story or IGTV)] seçeneğini seçiyoruz.

Adım 3: Videoyu ve 9:16 çerçeve oranını seçtikten sonra alttaki diğer seçeneklere ellemeden “Submit Now” seçeneğine tıklıyoruz. Site videoyu dönüştürmeye başlayacaktır. Bu süreç internetinizin hızına ve videonun boyutuna göre artabilir.

Adım 4: Dönüştürme bitince “Download File” seçeneğine tıklayarak dosyamızı indirebiliriz.

TikTok, Instagram Reels ve Youtube Shorts gibi kısa video platformlarının popüler olduğu bir zamanda, bu fırsatları kullanarak büyük kitlelere ulaşabilirsiniz. Özellikle de

YouTube Shorts yeni yeni popüler olan bir platform, dolayısıyla YouTube tarafından üstüne oldukça düşüldüğünü söyleyebiliriz. Bu sayede YouTube kanalınıza da izleyici çekebilirsiniz.

Fakat şunu da belirtmek gerek ki, bu izleyiciler uzun videolarınızın izleyicisi olmayabilir. O yüzden kitlenizi de size en uygun şekilde oluşturmanızı tavsiye ederiz.

Eğer videonuzu dönüştürmekte sıkıntı yaşadıysanız yardım için çekinmeden yorumlar kısmından soru sorabilirsiniz.