YouTube Abonelerime Neden Bildirim Gitmiyor?

YouTube‘da normal şartlar altında video yüklediğimiz zaman abonelerimize bildirim gitmesi gerekiyor fakat bu özellik her zaman düzgün çalışmayabiliyor. Her YouTube kanalı sahibinin başına dert olan bu sıkıntı, kullanıcıları çileden çıkartabiliyor. Bu sorun aslında birçok sebepten kaynaklanabiliyor ve çözüme her zaman ulaşmak mümkün değil. Bu sebepten dolayı yazımızın son maddesi bu olaydan tamamen kurtulmakla alakalı bir ipucu olacak.

İşte bu durumdan nasıl kurtulacağınız hakkında tüm ipuçlarımız:

YouTube Ayarlarını Kontrol Edin

YouTube‘da bu ayarın varsayılan olarak gelmesi sebebiyle, bütün maddelerin arasında en az ihtimali olan madde bu olsa da abonelerinize kontrol ettirmekte fayda olabilir. “Ayarlar>Bildirimler” sayfasında “Abonelikler” seçeneğinin aktif olduğundan emin olun.

Kanalınızı Güncel Tutun

Sadece bildirim konusunda değil, YouTube algoritmasında öne çıkmaktan tutun, YouTube özelliklerini tam olarak kullanmaya kadar birçok özelliğe tam olarak erişmek için en iyi yollardan birisi kanalınızı güncel tutmak olacaktır. Çok sık video yüklemeseniz de belirli ve düzenli bir sıklıkta yüklemek faydalı olacaktır.

Abonelerinizden Bildirim Zilini Açmalarını İsteyin

Yazının başında da dediğimiz gibi diğer değişkenlerle hiç uğraşmadan yapabileceğiniz en iyi yöntem bu olabilir. Eğer diğer YouTube kanallarını izlerken fark ettiyseniz, kanal sahipleri çoğunlukla bildirim zilini açmanızı isterler. Böylelikle her yeni videoda bildirim alırsınız. Genelde videonun başında ya da sonunda izleyicilerinizden bildirim zilini açmalarını istemek en verimli çözümlerden birisi olacaktır.