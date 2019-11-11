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Yaşlılar için önerebileceğimiz Anka M9

tarafından 11 Kasım 2019 Tarihinde eklendi

Tuşlu telefonlar artık günümüzde çok fazla tercih edilmiyor. 2000’li yılların başında popüler olan tuşlu telefonlar yerine akıllı telefonlar daha çok tercih ediliyor.

Fakat tuşlu telefonlar genellikle çocuklar için ve akıllı telefon kullanmayı sevmeyen kişiler tuşlu telefonları tercih ediyor. Yaşı itibari ile akıllı telefonu kullanamayanlar için modelini öneriyoruz. Neden derseniz tuş takımı büyük olduğu için görüş açısında ve tuşa basma açısında rahatlık sağlamaktadır. Kısaca özelliklerinden bahsedelim.

Bu model 1.8 inçlik renkli TFT ekrana sahiptir. 1200 mAh kapasitesine sahip bataryası ile 2.5 saat konuşma süresi sağlayabilirsiniz. Konuşurken hoparlör özelliği, titreşim ve radyo yer almaktadır. Ayrıca fener olarak kullanabileceğiniz flaş ışığıda yer almaktadır.

Anka M9 ölçüleri

Boy 110 mm
En 51 mm
Kalınlık 11 mm
Ağırlık 168 gr
Renk Seçenekleri Beyaz

Bu arada Anka M9 telefonuna 499 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz.

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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