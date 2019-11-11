Yaşlılar için önerebileceğimiz Anka M9

Tuşlu telefonlar artık günümüzde çok fazla tercih edilmiyor. 2000’li yılların başında popüler olan tuşlu telefonlar yerine akıllı telefonlar daha çok tercih ediliyor.

Fakat tuşlu telefonlar genellikle çocuklar için ve akıllı telefon kullanmayı sevmeyen kişiler tuşlu telefonları tercih ediyor. Yaşı itibari ile akıllı telefonu kullanamayanlar için Anka M9 modelini öneriyoruz. Neden derseniz tuş takımı büyük olduğu için görüş açısında ve tuşa basma açısında rahatlık sağlamaktadır. Kısaca Anka M9 özelliklerinden bahsedelim.

Bu model 1.8 inçlik renkli TFT ekrana sahiptir. 1200 mAh kapasitesine sahip bataryası ile 2.5 saat konuşma süresi sağlayabilirsiniz. Konuşurken hoparlör özelliği, titreşim ve radyo yer almaktadır. Ayrıca fener olarak kullanabileceğiniz flaş ışığıda yer almaktadır.

Anka M9 ölçüleri

Boy 110 mm

En 51 mm

Kalınlık 11 mm

Ağırlık 168 gr

Renk Seçenekleri Beyaz

Bu arada Anka M9 telefonuna 499 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz.