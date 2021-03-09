Yarış drone modeli Hubsan H123D X4 Jet

Yarış drone’larına ilgi duyuyorsanız Hubsan H123D X4 Jet modeli tam size göre diyebiliriz. Drone yarışları için özel tasarımı ayrı bir renk katmaktadır.

Hubsan H123D X4 Jet modelini aldığınızda Vr gözlük hediye olarak gelmektedir. Bu yarış drone’un mesafesı 200 metreye kadardır. Üzerinde takılı 720p çözünürlüğünde HD kamerası yer almaktadır.

Fonksiyonel Özellikler

360 Derece Takla: Var

Başsız Mod: Var

Beni Takip Et: Yok

Engel Sensörü: Yok

FPV: Yok

Hareketli Gimbal: Yok

Kaza Koruma: Yok

Otomatik Eve Dönüş (RTH): Yok

Otomatik Rota Takip: Yok

Sabit İrtifa: Var

Tek Tuş İniş: Var

Tek Tuş Kalkış: Var

Batarya kapasitesi ise 980 mAh‘dır. Ortalam olarak 9-10 dakika civarında uçuş sağlamaktadır.

Hız olarak ise 40 km ile 50 km arasında hız yapmaktadır. Fiyat olarak ise internette 2199 TL civarlarında satılmaktadır.