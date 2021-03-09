Yarış drone modeli Hubsan H123D X4 Jet

Yarış drone’larına ilgi duyuyorsanız Hubsan H123D X4 Jet modeli tam size göre diyebiliriz. Drone yarışları için özel tasarımı ayrı bir renk katmaktadır.
Hubsan H123D X4 Jet modelini aldığınızda Vr gözlük hediye olarak gelmektedir. Bu yarış drone’un mesafesı 200 metreye kadardır. Üzerinde takılı 720p çözünürlüğünde HD kamerası yer almaktadır.
Fonksiyonel Özellikler
360 Derece Takla: Var
Başsız Mod: Var
Beni Takip Et: Yok
Engel Sensörü: Yok
FPV: Yok
Hareketli Gimbal: Yok
Kaza Koruma: Yok
Otomatik Eve Dönüş (RTH): Yok
Otomatik Rota Takip: Yok
Sabit İrtifa: Var
Tek Tuş İniş: Var
Tek Tuş Kalkış: Var
Batarya kapasitesi ise 980 mAh‘dır. Ortalam olarak 9-10 dakika civarında uçuş sağlamaktadır.
Hız olarak ise 40 km ile 50 km arasında hız yapmaktadır. Fiyat olarak ise internette 2199 TL civarlarında satılmaktadır.