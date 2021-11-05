Bilim ve Teknoloji

Xiaomi’de daha önceden engellenmiş numaraları kaldırma

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji5 Kasım 2021
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Bu yazımızda sizlere Xiaomi engellenen numaraların nerede olduğunu ve daha önceden engellenmiş numaraların engelini kaldırma konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Yanlışlıkla bir numarayı engelleyebilirsiniz yada daha önceden engellediğiniz bir kişinin tekrar sizi aramasını istiyorsanız aşağıdaki birkaç adımı uygulamanız yeterli olacaktır.

  • İlk olarak telefon arama yani numara çevirme bölümünü açınız
  • Daha sonra en sağ üst köşede bulunan 3 nokta üst üste sekmesine basınız ve aşağıdaki ekran görüntüsünde ki gibi bir menü ile karşılaşacaksınız.

  • Yukarıdaki gibi “Engellenen numaralar” sekmesine tıklayınız.
  • Bu kısıma girdiğiniz de daha önceden engellemiş olan numaraların listesi çıkacaktır.
  • Aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi engellemiş olan numaranın yanındaki “çarpı” bastığınızda artık numara engelden kaldırılmış olacaktır.

Ek bilgi: Yukarıdaki ekran görüntüsünde gördüğünüz “bilinmeyen numaralar” butonunu açık bırakırsanız engellemiş olduğunuz numara sizi aradığı zaman bildirim alacaksınız demektir. Kapatmanız durumunda artık size engellenmiş numaralardan bildirim gelmeyecektir.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji5 Kasım 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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