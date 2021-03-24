Xiaomi ve Oppo Uygulama Sürekli Olarak Duruyor Hatasının Çözümü

Xiaomi ve Oppo modellerinde son zamanlarda çok sık yaşanan bir sorunun çözümünden bahsetmek istiyoruz. Bazı uygulamalara girdiğinizde yada office, excel gibi bir dosya açmak istediğinizde uygulamala hata verip direk kapanmaya başladı. Bizde Xiaomi Pocophone F1 ve Note 8 Pro kullanıcısı olduğumuz için böyle bir sorun ile karşılaştık.

İnternette araştırma yaptık ve bir çözüm yöntemi bulduk. Sorun yaşadığımız Note 8 Pro modelinde bu çözüm yöntemini denedik ve sorunu hallettik.

Aşağıdaki adımları uygulayınız.

Ayarlar > Uygulamalar > Sağ üstteki 3 noktadan Tüm uygulamaları göster’e basınız > Android System Webview > Güncellemeleri kaldır.

Adımlarını takip ediniz.

Daha sonra ise Google play store’a girip ” Android System Webview ” uygulamasını araştırınız. Güncelle butonuna basınız.