Xiaomi: Tuşlara bastığımda titreşim özelliği kapatma

Xiaomi akıllı telefon ilk aldığınızda her tuşa bastığınızda ufak bir titreşim hissedersiniz. Bu özelliği birçok kişi sevse de bazı kişilere rahatsızlık vermektedir. Ekstradan da bataryanın şarj süresini kısaltmaktadır.

Peki tuşlara tıkladığınızda titreşim nasıl kapatılır?

İlk olarak “Ayarlar” bölümüne giriş yapınız.

Daha sonra “Ses ve titreşim” tıklayınız.

Açılan ekranın en aşağısında indiğinizde aşağıdaki gibi “Dokunsal geri bildirim” butonunu göreceksiniz. Bu butonu kapatarak titreşim geri bildirim olmayacaktır.

Eğer dokunsal geri bildirim devam etmesini istiyorsanız, titreşim şiddetini artırmak ya da azaltmak istiyorsanız “Dokunsal geri bildirim seviyesi” oranını ayarlamanız yeterli olacaktır.

Not: Yukarıdaki anlatım Xiaomi Mi 11 Lite modeline göre anlatım yapılmıştır.