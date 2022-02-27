Xiaomi telefonlarda mouse ve klavye aynı anda kullanma

Bu sefer sizlere Xiaomi akıllı telefonlarına mouse ile klavye nasıl bağlanır konusunda bilgi vermek istiyoruz. Bazı kullanıcılar bilgisayar yerine bütün işlerini akıllı telefondan halletmektedir. Web sitemizi takip edenler uzun yıllardır Xiaomi kullanıcısı olduğumuzu bilmektedir. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi 11T ile Xiaomi Mi 11T Lite kullanmaya başladık.

Genel olarak bütün işlerimizi telefon üzerinden halletmekteyiz. Hatta şu an yazdığımız yazıyı da telefona bağladığımız mouse ve klavye ile yazmaktayız.

Xiaomi telefona mouse ve klavye nasıl bağlanır?

Mouse ile klavye bağlamak için ekstradan herhangi bir uygulamaya gerek yok. Sadece bir adet ucuz olan cihaza ihtiyacınız bulunmaktadır.

Bir adet OTG cihazı almanız gerekiyor. E-Ticaret sitelerindeki fiyatı 29 TL civarlarındadır.

Bu cihazı aldıktan sonra OTG cihazı telefona takınız. Aynı anda mouse ile klavye kullanmak için kablosuz mouse ve klavye almanız gerekiyor. Kablosuz mouse ve klavyenin alıcısını OTG cihazınıza takmanız yeterli olacaktır.

Otomatik olarak telefon tanıyacaktır. Mouse ve klavye için ekstradan işlem yapmanıza gerek kalmamaktadır.

Bu arada bu olayı PUBG Mobile’da kullanabilir miyim diye düşünüyorsanız maalesef olmaktadır. PUBG oynarken mouse kullanıyorsunuz fakat mouse sağ sola çevirdiğinizde karakter dönmemektedir. Uzun lafın kısası sadece PUBG Mobile için yapacaksanız boşuna masraf edersiniz.