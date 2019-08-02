Xiaomi sadece şarj oluyor! Bilgisayar görmüyor

Xiaomi sadece şarj oluyor konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İlk olarak şunu söyleyelim bizde Xiaomi kullanıcısı olduğumuz için elimizden geldiği kadar sizlere faydalı bilgiler vermek istiyoruz.

Bildiğiniz üzere şarj aleti kablosu yani Type-C kablonuzu kullanarak bilgisayar yardımı ile telefondaki bilgileri PC’ye kopyalayabilirsiniz. Fakat geçen günlerde şarj kablosunu PC’ye taktık ve sadece şarj oldu. İnternette araştırdık birçok yöntemi denedik olmadı.

En sonunda bir forumda arkadaşımız yazmış.

“Şarj girişini iğne ile temizleyin”

Evet bu yöntemi denedik ve sonuç aldık. Şarj yuvasından o kadar kir çıkacağını ve bu kirlerin engel olacağını hiç düşünmedik. Hatta bu yöntemi denerken içimden diyordum. Telefon şarj oluyor eğer kir olsa şarjda olmaz diye düşünüyorduk. Biz başarı elde ettik deneyip fayda gören olursa bize yorum yazarak geri dönüş yapabilirseniz çok memnun oluruz.