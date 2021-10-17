Bilim ve Teknoloji

Xiaomi Redmi Note 9 Pro SIM ve hafıza kartı takma

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Ekim 2021
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Uygun fiyat ve performansı ile dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran Xiaomi Redmi Note 9 Pro modelini aldıysanız ve SIM kart ile hafıza kartını nasıl takabilirim diye araştırma yapıyorsanız bu yazımızın oldukça faydası olacaktır.

İlk olarak bu telefonun teknik özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyoruz.

6.67 inçlik IPS LCD ekranı bulunuyor. 5020 mAh’lık güçlü bir bataryası bulunuyor. 30 W gücünde hızlı şarj desteği mevcut. 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snadpragon 720G chip set yer almaktadır. 6 GB RAM ile oldukça başarılı bir performans alabilirsiniz. Bu modele 3.299 TL’den sahip olabilirsiniz.

Gelelim SIM kart ile hafıza kartı nasıl takılır?

Hemen hemen her akıllı telefonda olan SIM kart tepsini telefondan çıkartınız. Kutu içeriğinden çıkan sivri uçlu metal parçayı telefon yan tarafından bulunan deliğe bastırarak tepsiyi çıkartınız. Daha sonra aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi iki adet Nano SIM ve bir adet mikroSD hafıza kartı takabilirsiniz.

Artık günümüzde çok fazla çift SIM kart kullanan kalmadı. Tek SIM kart kullanıyorsanız 2.SIM kart takma bölümünü boş bırakınız. Nano SIM ile hafıza kartı yerlerini zaten karıştıramazsınız. Çünkü yerleri farklıdır. Sormak istediğiniz soru olursa yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Ekim 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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