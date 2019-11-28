Xiaomi Redmi Note 7 pil yüzdesi ve saat yarım gözüküyor

Gelen bir soruyu sitemizde yayınlamak istedik.

Çözümü zor bir sorun olduğu için belki bu sorun ile karşılaşan ve çözüm yöntemi bulan olursa bize iletebilirse çok memnun oluruz.

Soru: Merhabalar, Xiaomi Redmi Note 7 kullanıcısıyım ve son güncellemeden sonra ekranın sol üst köşesindeki saat ve sol üst köşedeki pil yüzdesi yarım gözüküyor.

Cevap: Forum sitelerinde ufak bir araştırma yaptık. Ayarlar-telefon hakkında MIUI sürümü yazan yere sürekli tıklayıp “artık bir geliştiricisiniz” yazısını görene kadar tıklayın. Bu kısımda en küçük genişlik diye bir bölüme 486 girince düzeliyormuş. Fakat bu değeri girdikten sonra normal yazı boyutları da küçülüyormuş. Eğer yanlış bir değer girerseniz telefonun açılmama ihtimalide bulunduğunu unutmayınız. Bence yeni gelecek bir güncellemeyi beklemek daha iyi olacaktır. Yanlış bir işlem ile telefonunuz hiç açılmazsa işiniz iyice zorlaşacaktır.