Xiaomi Redmi Note 11 Pro yorumları

Xiaomi Redmi Note 11 Pro modelinin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Bu modelde 6.67 inçlik Super AMOLED ekran teknolojisi bulunuyor. AMOLED ekran olduğu için gerçekten ilk bakışta üst segment bir telefon olduğunu kanıtlıyor. 120 Hz ekran yenileme ve 395 PPI Piksel yoğunluğunda oyuncular için yüksek performans sunmaktadır. Ekran/Gövde oranı ise % 85.64

Batarya kısmına geçtiğimizde ise 5000 mAh‘lık hızlı şarj destekli bataryası bulunmaktadır. 67 W hızlı şarjı ile kısa sürede şarj edebilirsiniz.

Redmi Note 11 Pro kamera özellikleri nasıl diye merak ediyorsanız 108 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunmaktadır. Maalesef Optik görüntü sabitleyici yer almamaktadır. İkinci arka kamera 8 MP, Üçüncü arka kamera 2 MP ve dördüncü arka kamera 2 MP çözünürlüğündedir. Ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğe sahiptir.

2.05 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek Helio G96 yonga seti bulunuyor. 6 GB RAM ile tatmin edici performans sunmaktadır. 64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken ekstradan takabileceğiniz hafıza kartı desteği ile kapasiteyi 1 TB’a kadar artırabilirsiniz.

Suya karşı dayanıklılığı IPX3, toza karşı dayanıklılık ise IP5X’dir. Kızılötesi, NFC ve parmak izi okuyucusu bulunuyor.