Xiaomi Pocophone F1 fiyatı ve özellikleri

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Xiaomi markası akıllı telefon dünyasını sallamaya devam ediyor. Yeni model Xiaomi Pocophone F1 resmi olarak tanıtıldı. İyi performans ve fiyatı bir arada sunacak olan Xiaomi Pocophone F1 teknik özelliklerine kısaca bakalım.

Büyük ekranlı telefon kullanmayı sevenlere güzel bir haberimiz var. Bu model 6.18 inçlik oldukça büyük IPS LCD ekranı bulunmaktadır. 403 PPI Piksel yoğunluğu ile oldukça canlı bir ekranı bulunuyor. Çentikli ekran tasarımı ile ekran/gövde oranı % 82.2‘dir.

Android’in son sürümü olan Android 8.1 Oreo sürümü ile yüklü gelecektir. İlk fırsatta Android 9.0 Pie güncellemesi alacağı belirtiliyor.

Yazımızın başında dediğimiz gibi oldukça performanslı donanımı bulunuyor. 2.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snadpragon 845 yonga seti bulunmaktadır. Grafik işlemcisi ise Adreno 630’dur.

Xiaomi Pocophone F1 modelinin farklı dahili depolama ve RAM çeşitli versiyonları olacak. 6 GB RAM ve 8 GB RAM’li olarak iki farklı versiyon, 64/128/256 GB dahili depolama hafızası olan versiyonları üretilecektir. Xiaomi Pocophone F1 hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacaktır.

Xiaomi Pocophone F1 kamera donanımına geçtiğimiz de ise 12 MP arka ana kamera ve 5 MP çözünürlüğünde ikinci arka kamerası bulunacak. Selfie kamerası ise 20 MP çözünürlüğüne sahip olacaktır. Kızılötesi ve yüz tanıma özelliğide yer almaktadır. 4000 mAh’lık hızlı şarj destekli bataryası ile rahatça oyun ve video izleyebileceksiniz.

6 GB RAM + 64 GB depolama alanı – 300 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı – 344

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı – 415 dolar

Yukarıdaki fiyatlar yurtdışı fiyatlarıdır. Xiaomi Pocophone F1 Türkiye satış fiyatı konusunda resmi bir açıklama olmadığı için tahmin yürütmekten başka çare bulunmuyor.