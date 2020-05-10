Xiaomi Pocophone F1 desen kilidi açma

Akıllı telefonlarında parmak izi sensörü olmayan telefon kullanıcıları genel olarak tuş kilidi olarak desen kilidini seçmektedir. Hem hızlı hem güvenliği olduğu için popüler olarak kullanılmaktadır. Tabi her şifre unutulduğu gibi desen kilidi de unutulmaktadır.

Desen kilidi unutulduğu zaman bazı markalar modellerine desen kilidi kurtarma şansı veriyor. Maalesef Xiaomi’de böyle bir özellik bulunmuyor. Bildiğiniz üzere bizde Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısıyız.

Xiaomi desen kilidi unutulduğunda telefon nasıl açılır?

Xiaomi desen kilidi unuttum dediğinizde aşağıdaki resimdeki gibi “şifremi unuttum” butonuna basınız.

Şifremi unuttum butonuna tıkladığınızda genel olarak herkes gmail yada başka bir yöntem ile telefonu kurtaracağını sanıyor. Ama durum öyle değil. Aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi telefonu açmak istiyorsanız telefondaki tüm verileri silerek açabiliyorsunuz.

İleri dediğinizde artık yavaş yavaş adımları takip ederek telefonu açabilirsiniz.

Not: Telefonu sıfırlamadan önce USB kablonuzu kullanarak telefondaki resimleri ve videoları alabilirsiniz.