Xiaomi Müzik uygulaması güncelleme sonrası birşey değişmedi

Bildiğiniz üzere Xiaomi modellerinde Mi Müzik uygulaması çok popüler olarak kullanılmaktadır. Youtube’dan videoları reklamsız olarak izlerken arka planda da çalışması ile herkesin eli ayağı bir uygulama olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Fakat 1 haftadır uygulama çalışmıyor. Daha öncelerde de kısa süreli olarak çalışmama durumları olmuştu. Kendi kendine bozulan uygulama çalışıyordu. Fakat şimdiki sorun maalesef düzelmedi.

Kullanmış olduğumuz Xiaomi Mi 11 Lite modeline uygulamanın güncellemesi geldi. Başarı ile güncellemeyi yaptık fakat değişen birşey olmadı. Ayrıca Pocophone F1 modeline eski sürümleri kurduk ama eski sürümlerde çalışmıyor. Mecburen beklemekten başka çare bulunmuyor. Fakat bu kadar sorunun uzun sürmesi kullanıcıları kötü etkiliyor. Şahsen biz bu müzik uygulamasını çok kullanıyorduk. Sabırsızlıkla düzelmesini bekliyoruz.

Bu yazımızı okuyup Xiaomi Müzik uygulaması çalışan varsa bize yazabilirse çok memnun oluruz. 4 adet Xiaomi modelinde sorun devam ediyor. Acaba global bir sorun mu öğrenmek istiyoruz.