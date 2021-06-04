Xiaomi müzik uygulaması çalışmıyor

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Bildiğiniz üzere youtube uygulaması arka planda çalışmamaktadır. Arka planda çalışması için premium üyelik almanız gerekiyor. Xiaomi modellerinde müzik uygulaması arka planda youtube videolarını çalıştırma özelliği sunmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi Müzik uygulaması çalışmamaya başlamıştı. Kullananlar bilir arama kutucuğuna videonun ismini yazdığınızda sürekli videoyu arıyor gibi gözüküyor ve herhangi bir sonuç getirmiyordu. Sadece ana sayfada bulunan önerilen birkaç videoyu çalıştırıyordu. Herkes bu sorun kalıcı olmaması için google play store’daki uygulamanın altına şikayet yorumları yazdı.

3 günlük yaşanan sorun sonrasında sorun kendiliğinden düzeldi. Xiaomi modellerinde en çok kullanılan bu uygulama arada sırada sorun yaşatmaktadır. Yine arama sorunları oluştuğunda herhangi birşey yapmadan beklemekten başka çare bulunmuyor.