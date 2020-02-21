Xiaomi MIUI V11 0.5.0 kararlı sürüm yorumları

Bildiğiniz üzere Xiaomi modelleri MIUI arayüzünü kullanmaktadır.

Bizde Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısıyız ve MIUI V11. 0.5.0 Kararlı sürüm güncellemesi geldi.

Genel olarak güncelleme yapmadan önce kullanıcılar internette araştırma yaparak sistem güncellemesi yapmayı tercih ediyor. Bu konuyu açarak MIUI 11 0.5.0 güncellemesi yapanların yorumlarını bekliyoruz.

Özellikle bu kararlı sürümde şarj tüketimi, ısınma problemi olup olmadığı ve dokunmatik sorunlarının olup olmadığı konusunda bilgilendirirseniz çok memnun oluruz.

MIUI V11 0.5.0 güncellemek istediğimizde baya bir yenilik olduğunu gördük. Yeniliklere baktığımızda Game Turbo için oldukça geniş kapsamlı çalışma yapılmış. Wi-Fi gözükmeme sorununu düzeltmişler. Bazı doğa sesleri eklenmiş.

Diyeceksiniz ki siz bu güncellemeyi yaptınız mı ?

Xiaomi Pocophone F1 telefonumuza gelen MIUI V11 0.5.0 güncellemesini henüz yapmadık. Açıkca yapmaya korkuyoruz. İnternette bir önceki 0.4.0 yorumlarını okuduk ve bazı kişilerin şarj süresi konusunda azalma olduğunu yazmış.

En ufak tecrübenizi ve deneyimlerinizi bize iletirseniz çok memnun oluruz. Yorumlar geldikçe bu yazının içine ekleyerek geniş bir arşiv yapacağız.